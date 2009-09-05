توزیع رایگان واکسن آنفلوانزای فصلی برای سالمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی روز شنبه در آخرین نشست کاری خود در جلسه شورای معاونین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که با حضور دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر جدید بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد با بیان این خبر افزود: این نوع واکسن در سالهای گذشته از پوشش بیمه ای برخوردار نبود و یارانه ای هم به آن اختصاص نداشت.

وی در خصوص تختهای مراقبت ویژه ICU برای مواقع بحران و افزایش حجم بیماری آنفلوانزا در کشور طی فصل سرما اظهار داشت: در زمان حاضر بیش از 2500 تخت ICU در کشور فعال است.

لنکرانی در خصوص ذخیره سازی دارو برای آنفلوانزای نوع A نیز گفت:‌ به رغم کسری اعتبار تا الان برای یک میلیون و 300 هزار نفر دارو ذخیره کرده ایم اما باید در خصوص خرید واکسن و تامین بودجه آن تصمیم گیری شود که پیشنهاد تامین بودجه به کارگروه آنفلوآنزا رفته است.

وی گفت:‌ برای تهیه واکسن حدود 20 میلیارد تومان بودجه لازم است که نظر موافق نیز در کارگروه وجود دارد که از محل اعتبارات حوادث باید تهیه شود.

لنکرانی به دستورالعملهای بین بخشی برای مقابله با آنفلوانزای نوع A در کارگروه یاد شده اشاره کرد و گفت: ‌دستورالعملهای یاد شده تقریبا در حال نهایی شدن است و برخی مثل دستورالعملهای مدارس هم ابلاغ شده است.