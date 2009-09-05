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۱۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۱۴

در راه حضور در لیگ جهانی/

تیم ملی والیبال ایران مغلوب مصر شد / کار برای صعود سخت شد

تیم ملی والیبال ایران مغلوب مصر شد / کار برای صعود سخت شد

تیم والیبال ایران جمعه شب با قبول شکست مقابل مصر، برای کسب سهمیه حضور در لیگ جهانی، ناگزیر است که امروز به یک پیروزی بهتر مقابل تیم میزبان(مصر) دست پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال ایران دیشب در دیدار با مصر با حساب 3 بر صفر و با نتایج 25-22، 25 -21 و 25-23 شکست خورد.

تیم والیبال کشورمان امشب در دیدار دوم خود با مصر که در قاهره برگزار می شود، باید با حساب 3 بر صفر و با نتیجه ای بهتر از دیداری که مصر کسب کرد، این تیم را شکست دهد تا بخت حضور در رقابت های لیگ جهانی را زنده نگه ندارد.

تیم ملی ایران در صورت برتری در مجموع این دو دیدار باید در تهران به مصاف ژاپن برود. دیدار با ژاپن برای روزهای 27 و 29 شهریورماه پیش‎بینی شده است. دیدار با ژاپن آخرین دیدار برای پذیرفته شدن ایران درلیگ جهانی به حساب می‎آید.

کد مطلب 941857

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