14 طرح آموزشی در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس گلستان پیش از ظهر شنبه در حاشیه اجرای این طرحها به خبرنگار مهر در مینودشت افزود: از این تعداد 14 واحد آموزشی در مینودشت و چهار واحد نیز در کلاله به بهره برداری رسید.

قربانعلی شیرزاد اظهار داشت: پنج واحد آموزشى با 42 کلاس درس و چهار باب نمازخانه با هفت هزار و 494 متر مربع زیربنا و اعتبارى بالغ بر 28 میلیارد و 360 میلیون ریال در شهرهاى مینودشت و گالیکش احداث شده است.

وی خاطرنشان کرد: اداره کل نوسازى مدارس استان از سال 84 تا شش ماهه اول 88 حدود 31 پروژه با 106 کلاس درس و 20 هزار و 449 مترمربع زیربنا را با هزینه اى بالغ بر 71 میلیارد و 278 میلیون ریال در مینودشت احداث کرده است.

به گفته شیرزاد، همچنین در سالهاى 85 و 86 حدود هشت پروژه با 30 کلاس درس و پنج هزار و 494 متر مربع زیربنا را با هزینه اى بالغ بر 13 میلیارد و 747 میلیون ریال درشهر گالیکش احداث کرده که تحویل آموزش و پرورش منطقه شده است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس گلستان بیان داشت: همچنین چهار واحد آموزشى و نمازخانه با زیربناى هزار و 89 متر مربع و اعتبارى بالغ بر پنج میلیارد و 270 میلیون ریال در شهرستان کلاله به صورت متمرکز افتتاح شد.