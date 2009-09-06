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۱۵ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۵۷

دلخواه در گفتگو با مهر:

چهار نماینده از ایران در سمینار تئاتر پداگوژی آلمان شرکت می‌کنند

چهار نماینده از ایران در سمینار تئاتر پداگوژی آلمان شرکت می‌کنند

مسعود دلخواه به همراه محمدرضا خاکی و دو تن از مسئولان دانشگاه تربیت مدرس مهرماه امسال برای شرکت در سمینار دو هفته‌ای تئاتر پداگوژی به آلمان می‌رود.

این کارگردان و مدرس تئاتر به خبرنگار مهر گفت: از سه سال پیش پروژه‌ مشترک تئاتر پداگوژی یا تئاتر تعلیم و تربیت بین دو دانشگاه تربیت مدرس و اوسنابروک آلمان آغاز شد که امسال وارد سومین سال این پروژه شدیم. قرار است خانم مهوش فیروززاده همکار ما در دانشگاه اوسنابروک اوایل مهرماه در سفر به ایران کارگاه تئاتر پداگوژی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار کند.

دلخواه افزود: بعد از برگزاری این کارگاه من به همراه دکتر محمدرضا خاکی و دو نفر از مسئولان دانشگاه تربیت مدرس در سمینار دو هفته‌ای تئاتر پداگوژی در آلمان شرکت و کارگاههای آموزشی برگزار می‌کنیم. این سمینار یک هفته در شهر لینگن و یک هفته در برلین برگزار می‌شود. دی‌ماه امسال چهار استاد دانشگاه اوسنابروک برای برگزاری کارگاه تئاتر پداگوژی به ایران سفر می‌کنند.

وی تأکید کرد: هدف نهایی این پروژه سه ساله تأسیس رشته تئاتر پداگوژی یا تعلیم و تربیت در دانشگاه تربیت مدرس در مقطع کارشناسی ارشد است. اگر این اتفاق بیفتد دانشگاه تربیت مدرس تنها دانشگاه در خاورمیانه و از معدود دانشگاههای سراسر جهان است که این رشته را در مقطع کارشناسی ارشد خواهد داشت.

کد مطلب 941859

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