ثبت سه اثر تاریخی تبریز در فهرست آثار ملی

تراب محمدی به خبرنگار مهر در تبریز گفت: جداره سه بنای تاریخی شهر تبریز در فهرست آثار ملی به ثبت رسیدند تا معرفی و همچنین عملیات حفظ و مرمت آنها به شکلی جدی تر و مدون تر پیگیری شود.

وی افزود: اثر تاریخی فرهنگی "جدار مغازه های سنگی تبریز" با قدمتی که به دوره قاجار برمی گردد و در خیابان شریعتی جنوبی تبریز و در کوه مغازه های سنگی واقع شده است با شماره 24401 به ثبت رسید.

محمدی همچنین گفت: اثر تاریخی فرهنگی "جداره ارجمندی" اثری بازمانده از دوره پهلوی اول با شماره 24405 ثبت شده است. این اثر در شهر تبریز، کوچه دکتر نوایی و در طبقه فوقانی غذاخوری رضایی واقع است.

به گفته محمدی، "جداره فرشی علیپور" از ابنیه مربوط به دوره پهلوی اول، واقع شده در خیابان شریعتی شمالی، کوچه دکتر نوایی ( پست خانه قدیم ) با شماره 24403 در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، ثبت ملی آثار تاریخی و فرهنگی را نخستین گام برای حفظ و معرفی آن ها دانست و افزود: توجه جدی به حفظ آثار و ابنیه تاریخی به عنوان ریشه های تاریخی کشور بسیار ضروری است.

تراب محمدی با اشاره به اقدامات انجام شده برای ثبت آثار استان در فهرست میراث ملی تصریح کرد: امروز عزمی جدی برای حفظ و معرفی تاریخ با ارزش منطقه وجود داشته و با توجه به این اقدامات می توانیم از سلامت و صحت نسبی بناهای تاریخی در آینده اطمینان داشته باشیم.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی یادآور شد: در سال گذشته این سازمان برای ثبت بناهای استان تلاش زیادی داشتند و حاصل این زحمات کسب رتبه دوم کشور در ثبت آثار تاریخی در فهرست آثار ملی ایران بود.