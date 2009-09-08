نظامی شناسی در دانشگاههای کشور به جایگاه شایسته خود دست نیافته است

بهروز ثروتیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: توجه به نظامی شناسی در دانشگاههای کشور هنوز به حد مناسب نرسیده است و باید بیش از پیش به این امر توجه داشته باشیم.

وی ادامه داد: تعداد واحدهای نظامی شناسی در رشته های دانشگاهی ادبی باید افزایش یابد زیرا در این حالت است که سطح کیفی و کمی نظامی شناسی بیش از پیش افزایش می یابد.

ثروتیان بیان کرد: نظامی از ستونهای ادبیات ایران است و باید بیشتر از گذشته به ضرورت شناخت این شاعر توجه داشته باشیم.

وی عنوان کرد: نظامی از جمله شاعرانی است که نه تنها مردم ایران بلکه مردمانی از سراسر جهان او را می شناسند و این مسئله باعث می شود که دانشجویان رشته های ادبیات بیش از پیش در راستای تکمیل اطلاعات ادبی خود، نیازمند شناخت وی باشند.

هر کس بخواهد با ادبیات ایران آشنا شود باید نظامی را بشناسند

این نظامی شناس در بخش دیگری از سخنان خود نیز اظهار داشت: نظامی از آن دسته شاعرانی است که هر کس بخواهد با ادبیات ایران آشنا شود، باید این شاعر را بشناسد و بدون شناخت نظامی، شناخت کامل و کافی از ادبیات ایران نخواهیم داشت.

ثروتیان خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورهای جهان به شناخت بزرگان ادب بها داده می شود و این امر در مورد نظامی نیز صدق می کند.

وی عنوان کرد: برای اینکه بتوانیم نظامی را بهتر از گذشته به جهانیان معرفی کنیم، باید نظامی را بیشتر بشناسیم و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نکنیم.

صرف افزایش کمی شناخت از نظامی کافی نیست

ثروتیان در آخرین بخش سخنان خود نیز بیان کرد: صرف افزایش کمی شناخت از نظامی کافی نیست و باید شناخت ما از کیفیت شایسته ای نیز برخوردار باشد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین تلاش در جهت شناساندن بزرگان ادب نباید به نظامی محدود شود و در این زمینه لازم است همه ادبای تاثیرگذار در کشور و جهام معرفی شوند.

این نظامی شناس یادآور شد: در این میان دانشگاههای کشور نقش بسیار مهمی را دارا هستند و می توانند نقش مهمی را در کمک به شناخت کمی و کیفی هرچه بیشتر دانشجویان نسبت به نظامی و سایر ادبا داشته باشند.