پروژه ایران هراسی را پایان دهید/ دنباله روی آمریکا نباشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان امارات، "صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد فلسطینی که به همراه "محمود عباس" رئیس تشکیلات خودگردان در فرانسه حضور دارد، روز گذشته اظهار داشت: از شما (کشورهای اروپایی) می خواهم به پروژه ایران هراسی پایان دهید و از آنچه پیش از این به همراه آمریکا انجام می دادید دست بردارید.

وی با اشاره به اختلافات تشکیلات خودگردان با ایران در برخی مسائل، اظهار داشت: ما هیچ خطری از جانب تهران نمی بینیم.

عریقات با اشاره به قدرت منطقه ای ایران، جنگ با این کشور را غیر قابل توجیه دانست.