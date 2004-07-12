بذري مي تواند يكي از بهترين كشتي گيران جهان باشد

ماخاچ مرتضي علي اف ملي پوش وزن 66 كيلوگرم كشتي آزاد روسيه درحاشيه مسابقات كشتي جام اوماخانوف درگفتگوي اختصاصي با خبرنگار" مهر" گفت: من درچند سال گذشته زحمات زيادي كشيده ام وفكر مي كنم اكنون وقت آن باشد كه نتيجه زحمات خود ومربيانم را با قهرماني درالمپيك آتن بدست آورم.

ماخاچ مرتضي علي اف كه توانست عنوان قهرماني اروپا را بدست آورد ودرتمامي تورنمنتهايي كه حضورداشته با مدال طلا به روسيه بازگردد، درمورد انتخاب خود براي حضوردرالمپيك آتن گفت: كشتي گرفتن درروسيه با كشتي گيراني كه هركدام عناوين جهاني واروپايي را دراختياردارند بي شك سخت ودشواراست، اما من هدفم قهرماني درالمپيك است ودراين راه مشكلات فراواني را پشت سرگذاشته ام.

مرتضي علي اف كه با دقت ديدارفينال وزن 66 كيلوگرم جام اوماخانوف بين سرافيم بارزاكوف واصغر بذري را تماشا كرده بود، درمورد بذري گفت: بذري مانند من كشتي گيرجوان وشايد كم تجربه اي است. به عقيده من اوبا كمي تلاش وپشتكارمي تواند يكي ازبهترينهاي كشتي جهان باشد، من درجام ساساري ايتاليا هم كشتي هاي بذري را دنبال مي كردم، اوبسيار جنگنده وجسوراست و به عقيده من مي تواند جانشين خوبي براي عليرضا دبيرباشد.

ملي پوش وزن 66 كيلوگرم كشتي آزاد روسيه دربازيهاي المپيك 2004 آتن درمورد احتمال حضورعليرضا دبيردراين رقابتها گفت: دبيركشتي گيربزرگي است وازموقعيتها به خوبي استفاده مي كند، من تمام فيلمهاي كشتي دبيررا ديده ام واورا كشتي گيري زيرك مي دانم، البته شنيده ام كه اومصدوم است، به طورقطع اگراودرالمپيك كشتي بگيرد، رقابتهاي جذابي را به نمايش خواهد گذاشت.

ماخاچ مرتضي علي اف درپايان گفت: كشتي ايران وداغستان ازسطح بسياربالايي نسبت به سايرنقاط جهان برخوردارهستند، اما مسابقات المپيك رقابتهاي كوچكي نيست ومن مي دانم كه بايد براي موفقيت درالمپيك آتن تلاش بسياري داشته باشم.