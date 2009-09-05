به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات فوتسال جام بین قاره‌ای از 5 تا 11 اکتبر 2009 (13 تا 19 مهرماه 88) به میزبانی کشور لیبی برگزار خواهد شد.

در این مسابقات تیم‌های ملی فوتسال ایران، لیبی، اسپانیا، گواتمالا، اروگوئه و جزایرسلیمان حضور دارند که در 2 گروه 3 تیمی بصورت دوره‌ای با هم به رقابت خواهند پرداخت. برزیل، قهرمان جام جهانی 2008 و بهترین تیم حال حاضر جهان در اولین دوره مسابقات فوتسال جام بین قاره ای شرکت نخواهد داشت.

یک روز پیش از آغاز مسابقات فوتسال جام بین قاره‌ای مراسم افتتاحیه این مسابقات با حضور مسئولان تیم‌ها برگزار می شود که از علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان نیز برای شرکت در این مراسم دعوت به عمل آمده است.

به احتمال فراوان تیم ملی فوتسال کشورمان برای شرکت در این مسابقات در تاریخ سوم اکتبر 2009 (11 مهرماه 88) تهران را به مقصد لیبی ترک می کند.

مسابقات فوتسال جام بین قاره ای زیر نظر فدراسیون جهانی فوتبال برگزار خواهد شد.