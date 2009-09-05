میزان ضایعات نان در کشور نگران کننده است

نظام الدین برزگری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: بالا بودن ضایعات نان در کشور نیازمند اصلاح است و باید همه تلاش خود را در جهت این امر به کار گیریم.

وی ادامه داد: بالا بودن ضایعات نان در کشور آثار نامطلوب اقتصادی به همراه دارد که این امر ضرورت اصلاح وضعیت و میزان ضایعات را بیش از پیش آشکار می کند.

برزگری اظهار داشت: در حال حاضر حدود 33 درصد نانهای کشور ضایعات است که این امر به ضرر بخشهای مربوطه از جمله بخش کشاورزی و اقتصاد است.

این مسئول بیان کرد: سازمان استاندارد می تواند با برنامه ریزیهای مطلوب خود در اصلاح وضعیت ضایعات نان تاثیر فراوانی داشته باشد و لازم است به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

رئیس سازمان استاندارد عنوان کرد: لازم است نانها به شیوه ای تولید شوند که کمترین میزان ضایعات را پس از مصرف به دنبال داشته باشند که بهره گیری بیشتر از روشهای علمی در این زمینه بسیار تاثیرگذار است.

برزگری خاطرنشان کرد: همچنین لازم است به موازات این امر، الگوی مصرف نان در کشور نیز تغییر کند تا از این طریق تعامل مطلوب شهروندان در خصوص کاهش ضایعات نان نیز جلب شود.

این مسئول اضافه کرد: نان یک نعمت خدادادی است و باید به گونه ای عمل کنیم که ضایعات آن به پایینترین میزان ممکن برسد.

محدوده عمل سازمان استاندارد تنها به بخش صنعت منتهی نمی شود

برزگری در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: بسیاری تصور می کنند سازمان استاندارد تنها با وزارت صنایع سر و کار دارد در حالیکه اینگونه نیست و با همه بخشهایی که با زندگی شهروندان در ارتباط هستند، سر و کار دارد.

این مسئول یادآور شد: اگر همه امکانات مورد نیاز سازمان استاندارد فراهم شود، این سازمان می تواند وظایف خود را بهتر از قبل انجام دهد و در انجام نقش نظارتی خود موفق تر عمل کند.

وی اضافه کرد: سازمان استاندارد با همه شئون زندگی شهروندان در ارتباط است که این امر، اهمیت فعالیتها و نظارتهای این سازمان را بیش از پیش آشکار می کند.