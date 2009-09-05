100 درصد جمعیت شهری کردستان تحت پوشش خدمات آبفا قرار دارند

شاهین پاکروح در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به اقدامات صورت گرفته و همچنین افزایش سطح خدمت رسانی به مردم هم اکنون قریب به 100 درصد از جمعیت شهری کردستان تحت پوشش خدمات شرکت آبفا قرار دارند.

وی ادامه داد: در تقسیمات جدید کشوری تعداد نقاط شهری در استان کردستان به 23 نقطه افزایش پیدا کرده است و با توجه به روند گسترش شهرنشینی میزان خدمت رسانی شرکت آبفا استان نیز به همان میزان توسعه یافته است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان عنوان کرد: 55 درصد از آب های مصرفی در شهرهای استان کردستان از محل آب های سطحی و 45 درصد نیز از آب های زیرزمینی تامین می شوند که پس از تصفیه در شبکه شهرهای مختلف توزیع می گردد.

پاکروح در ادامه با اشاره به طرح های در دست اجرا برای تامین آب نقاط شهری استان کردستان در قالب پروژه های بلند مدت و کوتاه مدت خاطرنشان کرد: تامین آب مناطق شهری استان کردستان از منابع پایدار یکی از برنامه های اصلی در استان به شمار می رود.

وی عنوان کرد: در همین راستا اجرای طرح های سد سازی با هدف تامین آب شرب مناطق شهری، احداث تصفیه خانه در تمامی مناطق شهری استان و اجرای طرح های خطوط انتقال از جمله برنامه های استان کردستان برای تامین آب در مناطق شهری به شمار می رود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان بیان داشت: با توجه به طرح های اجرا شده در استان تاکنون 45 درصد از مردم شهرنشین کردستان از منابع آبی پایدار برخوردار شده و تامین آب برای بقیه مناطق نیز در حال حاضر در دست اجراست.

پاکروح گفت: در صورتی که سدهای در دست ساخت در استان به بهره برداری برسند هیچ گونه مشکلی برای تامین آب مناطق شهری وجود نخواهد داشت و با صرف کمترین هزینه آب شهرهای استان تامین خواهد شد.