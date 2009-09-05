به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، ابوالقاسم قزوهی پیش از ظهر شنبه در گردهمایی روسا و مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستانها و مناطق استان سمنان گفت: پنج تا 10 درصد از مدارس در زمان تحصیلی جدید به شکل هیئت امنایی اداره می شوند.

وی افزود: بدون مشارکت اولیا کار عظیم تعلیم و تربیت به سرانجام نخواهد رسید و باید بتوانیم فرهنگ مشارکت را در بستر آموزش و پرورش نهادینه کنیم.

به گفته وی، هرچند افراد در برابر تغییرات مقاومت می کنند اما مدارس هیئت امنایی زمینه ای برای تحول مورد نظر در آموزش و پرورش است.

وی تاکید کرد: مدارس هیئت امنایی جزو برجسته ترین قوانین شوراهای آموزش و پرورش استان و مدارس خیرساز بستر خوبی برای اداره به صورت هیئت امنایی است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان سمنان تعداد مدارس هیئت امنایی در استان را بسیار محدود دانست و اظهار داشت: باید در زمینه تاسیس این مدارس در استان تمام تلاش خود را معطوف داریم.

قزوهی عنوان کرد: طرح عرضه قبوض مشارکت گامی برای هدایت و راهنمایی افراد و گروه هایی است که مایل هستند کمکهای جزیی به امر مدرسه سازی داشته باشند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان سمنان موارد اجرایی این طرح را شامل احداث، تکمیل، توسعه و بهسازی فضاهای آموزشی و پرورشی دانست که بستگی به اولویت و مقدار کمکهای آن شهرستان نیز دارد.

وی اجرای این طرح را در سطح استان منوط به تصویب این طرح در شورای آموزش و پرورش استان بیان کرد و افزود: گردهمایی مخاطب این طرح کلیه مردم به خصوص دانش آموختگان مدارس، کارکنان ادارات دولتی، کارخانجات و ... هستند.