چهارمین روز درگیری در شهر صعده/ کشته شدن سه فرمانده الحوثی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان امارات، روز گذشته صنعا با تکذیب مجدد پشتیبانی عربستان از ارتش یمن، خبر از کشته شدن سه تن از فرماندهان گروه الحوثی داد.

این سه نفر در حمله نیروهای دولتی به منطقه الملاحیظ در استان صعده کشته شدند که یکی از آنان جزو 55 نیروی الحوثی است که تحت پیگرد قرار دارند.

از سوی دیگر ارتش یمن اخیرا تاکیتک جنگی خود را در مواجهه با گروه الحوثی تغییر داده است. همچنین نیروهای دولتی با استفاده از تک تیرانداز درصدد هدف قرار دادن فرماندهان و نیروهای اصلی الحوثی هستند.

همچنین خبرگزاری الجزیره امروز به نقل از منابع دولتی در یمن از شکستن یک طرفه آتش بس توسط گروه الحوثی خبر داد.