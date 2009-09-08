11 درصد مطالبات بانکهای مازندران از مردم مربوط به بانک کشاورزی است

محمد تقی بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این درحالیست که 9 درصد سپرده های مردم نزد بانکهای استان مربوط به این بانک است.

وی اظهار داشت: فاصله ای بین منابع و مصارف وجود که باید هرچه سریعتر از بین رود و سرانه سپرده بانک در استان افزایش یابد.

وی خاطرنشان کرد: برای تامین منابع باید به تجهیز منابع و وصول مطالبات توجه اساسی شود و در این زمینه برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

به گفته بهشتی، سال جاری سررسید تمدید مطالبات سال گذشته بوده و باید نسبت به وصول مطالبات برنامه ریزی و اقدام شود.

مدیر شعب بانک کشاورزی مازندران بیان داشت: فعال کردن کشاورز کارتها و پرداخت تسهیلات به حساب کشاورز کارتها و حمایت از فعالان این بخش ضرروی است.