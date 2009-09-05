تعداد دانشجویان موسسه جهاد دانشگاهی کرمانشاه به دو هزار نفر رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمدحامد شامبیاتی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از اضافه شدن دو رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی الکترونیک و کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی به رشته های این موسسه در سال تحصیلی آتی خبر داد و اظهار داشت: دانشجویان این مرکز آموزشی در ۱۱ کد رشته متناسب با اصلی ترین نیازهای جامعه در حال فراگیری علوم هستند.

وی با اشاره به فعالیتهای گروه های کامیپوتر، عمران، معماری، زبان انگلیسی و الکترونیک در این موسسه، توجه به نیازهای جامعه در اخذ رشته های فنی را از اولویتهای موجود دانست و گفت: موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه در چهار سال فعالیت آموزشی خود توانسته سهم بسزایی در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جامعه داشته باشد.

شامبیاتی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه را از موسسات فوق غیر انتفاعی کشور دانست و با اشاره به فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در حال انجام در این مجموعه گفت: علیرغم این که اینگونه موسسات دارای ردیف بودجه نبوده و به صورت خودگردان اداره می شوند، فعالیتهای پژوهشی و فرهنگی شاخصی در این مرکز در حال انجام است.

وی از ارتقا جایگاه موسسه به دانشگاه به عنوان مهمترین هدف موجود یاد کرد وافزود: کانونها، انجمنها و تیم های دانشجویی در مسابقات مختلف به صورت منظم فعالیت دارند به طوری که در سال گذشته از این موسسه هفت طرح دانشجویی در جشنواره خوارزمی پذیرش شد و تیم سازه های ماکارونی مقام سوم دانشجویی کشوری را کسب کرد.

شامبیاتی یکی از ویژگیهای بارز موسسه نسبت به دیگر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را حضور در مجموعه و زنجیره ای از چرخه آموزش، تحقیقات و صنعت عنوان و تصریح کرد: حضور موسسه در کنار مراکز رشد و پارک علم و فناوری باعث آشنایی دانشجویان این موسسه به مراکز علمی و تحقیقاتی شده و به طوری که با ایجاد انگیزه جهت ارائه ایده های علمی و حمایت های مراکز فوق به سمت صنعتی کردن ایده های خود گام خواهند برداشت.

معاون طرح و برنامه موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی در خصوص فعالیت و برنامه های فرهنگی این مرکز آموزشی با اشاره به ماهیت فرهنگی جهاددانشگاهی، گفت: تشکیل جلسات هم اندیشی، برگزاری سلسله نشستهای دانشجویی، دعوت از بزرگان حوزه های مختلف فکری، اعطای وامهای کمک هزینه تحصیلی و ایجاد تسهیلات رفاهی دانشجویی از مهمترین برنامه ها در این زمینه بوده است.

شامبیاتی با اشاره به افتتاح ساختمان هوشمند آموزش موسسه در آینده ای نزدیک، افزود: این ساختمان به لحاظ لزوم توجه به ارائه خدمات آموزشی با کیفیت با استفاده از آخرین تکنولوژیهای روز دنیا طراحی شده که در نوع خود در کشور کم نظیر است.

وی افزود: با بهره برداری از این ساختمان فضای آموزشی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی کرمانشاه به 13 هزار متر مربع افزایش خواهد یافت.

معاون موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه خاطر نشان کرد: در این مجموعه آموزشی با تاکید بر کیفیت آموزشی سعی شده با استفاده از اساتید مجرب به این موضوع توجه کافی صورت گیرد و هم اکنون قریب به صد نفر به عنوان عضو هیئت علمی تمام وقت، پاره وقت و حق التدریس با این مجموعه در حال همکاری هستند.