ثبت ‌نام در طرح مسکن مهر در استان یزد همچنان ادامه دارد

سیدحامد حدادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: بر اساس زمینهای اختصاص یافته از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان یزد به این طرح، همچنین میزان ریزش افراد ثبت‌ نام شده در مراحل اولیه اجرای این طرح، استان یزد هنوز ظرفیت ثبت ‌نام از افراد متقاضی جدید را داراست.

وی افزود: افراد متقاضی شرکت در این طرح بزرگ مسکن می‌ توانند با مراجعه به اتحادیه مسکن مهر در بلوار دانشجو، ابتدای کوچه صالحیه، برای ثبت‌ نام اقدام کنند.

حدادیان عنوان کرد: متقاضیان شرکت در این طرح ابتدا باید در سایت مسکن مهر به نشانی www.icm.ir ثبت‌ نام کرده و سپس با در دست داشتن کد رهگیری به اتحادیه مسکن مهر مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: پس از انجام بررسی ‌ها و پالایشهای مورد نیاز، ثبت‌ نام این افراد قطعی شده و مراحل بعدی کار همانند ثبت ‌نام شدگان مراحل اولیه اعلام طرح، انجام می ‌شود.

حدادیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح جامع نظارت بر مسکن مهر در استان یزد اظهار داشت: با اجرای این طرح امکان برقراری ارتباط کلیه تعاونی ‌های مسکن مهر با اتحادیه و اداره کل تعاون فراهم می‌ شود.

وی عنوان کرد: بر اساس این طرح، تعاونی‌ های مسکن مهر موظف هستند آخرین وضعیت کار خود را به طور ماهانه بر روی لینکهای سامانه الکترونیک طرح اعلام کنند تا همواره وضعیت مشخصی از اجرای این طرح در استان در دسترس مسئولان باشد.

حدادیان در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: از زمان آغاز اجرای طرح مسکن مهر تاکنون 27 هزار و 317 نفر در این طرح ثبت‌ نام کرده‌ اند که از این تعداد 24 هزار و 751 نفر مورد بررسی و پالایش قرار گرفتند و از این تعداد 14 هزار و 844 نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند.

وی ادامه داد: در حال حاضر 144 تعاونی مسکن مهر در کل استان یزد مشغول فعالیت و اجرای این طرح هستند.

حدادیان همچنین خاطرنشان کرد: برای افرادی که طی روزهای آینده اقدام به ثبت ‌نام در این طرح خواهند کرد، تعاونی جدید تشکیل نمی‌ شود بلکه از ظرفیتهای خالی تعاونی‌ های موجود استفاده خواهد شد.

استان یزد در اجرای طرح مسکن مهر در شاخص های مختلف رتبه دوم تا پنجم را در کشور به خود اختصاص داده است.