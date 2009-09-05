بهرام عظیمی به خبرنگار مهر گفت: از اول مهر قرار است بخش جدیدی با نام جلوه‌های ویژه کامپیوتری در تلویزیون و سینما به برنامه "دو قدم مانده به صبح" اضافه شود که به نقد و بررسی جلوه‌های کامپیوتری در آثار هنرمندان ایرانی و خارجی می‌پردازد.

این کارگردان انیمیشن افزود: این برنامه قرار است به معرفی هنرمندانی که در این حرفه مشغول به کار هستند و دلایل کم‌توجهی هنرمندان به این نوع جلوه‌های ویژه در ایران بپردازد و آثار مطرح هالیوودی را که در آن جلوه‌های ویژه کامپیوتری به کار رفته بررسی شود. سری جدید برنامه "دو قدم مانده به صبح" ازاول مهر ماه قرار است با طراحی صحنه و دکور جدید پخش شود.

عظیمی شنبه شب‌ها بخش کاریکاتور و انیمیشن را در برنامه "دو قدم مانده به صبح" اجرا می‌کند. میهمان امشب این بخش حسین معماری انیمیشن ساز و مدرس دانشگاه است. "دو قدم مانده به صبح" با اجرای محمد صالح علا از شبکه چهار پخش می‌شود.

بهرام عظیمی در حال ساخت انیمیشن " تهران 1500" است که تولید آن تا سال 89 به طول می‌انجامد و اولین فیلم انیمیشن سینمایی در ایران است که به جز صدا از چهره بازیگران مطرح سینما و تلویزیون در آن استفاده می‌شود.

