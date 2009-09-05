دولت دهم تحت فشارها از اصول انقلاب عقب نشینی نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد جمعه شب در ضیافت افطار با رزمندگان دوران دفاع مقدس استانهای کردستان و آذربایجان غربی ،آنان را یاران صمیمی انقلاب خواند و اظهار داشت : انقلاب اسلامی یک حرکت و گام بلند در ادامه حرکت پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه طاهرین (ع ) بود، انقلاب اسلامی از جنس نهضت عاشورا و حرکت پیامبر اعظم است .

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی به پیروزی رسید تا بنیان های فرهنگی ، فکری و اخلاقی جامعه را بصورت ریشه ای تغییر دهد و آرمان های والای انسانی و الهی را بازتعریف کند. انقلاب آمد تا جامعه بشری را با نام و یاد امام آشنا سازد و مبانی طاغوت و طاغوتی گری را ریشه کن نماید.



دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه به هر میزان که سطح انقلاب بالاتر می رود مسایل آن نیز پیچیده تر و دشوارتر می شود، خاطر نشان کرد: به فضل الهی امروز انقلاب اسلامی در سطح بالاتری قرار دارد و در انتخابات اخیر نیز گام بلند دیگری به بالا برداشته شد و باید خودمان را برای مواجهه با توطئه های سخت تر آماده کنیم.

وی اضافه کرد : امروز وارد دوران برتر و والاتری از انقلاب شده ایم و در این دوره سطح برخوردها و پیچیدگی ها با قبل متفاوت است .



رئیس جمهور ، انقلاب اسلامی را روح زنده در حال حرکت دانست و تاکید کرد : عده ای که از جریان حرکت رو به کمال انقلاب جا مانده اند به جای اینکه خودشان را اصلاح و به کاروان انقلاب برسانند، قصد دارند انقلاب و یاران آن را متوقف کنند.



دکتر احمدی نژاد تصریح کرد: انقلاب اسلامی به فضل الهی به حرکت و پیشرفت خود ادامه خواهد داد، اگر عده ای خیال کردند که با تهمت ، بی ادبی ، فحاشی و دروغ پراکنی می توانند ما را به عقب نشینی از آرمان های انقلاب وادار کنند سخت در اشتباه هستند ما خودمان را برای تحمل فشارها آماده کرده ایم و در این دولت به اندازه یک سر سوزن ،عقب نشینی از اصول انقلاب اتفاق نخواهد افتاد.



رئیس جمهور همچنین با اشاره به ضرورت شناخت امام هستی، امام را تجلی اعظم و اکمل خداوند متعال دانست و اظهار داشت : امام صراط مستقیم الهی در مسیر کمال به سوی خدا می باشدو مشکل بشریت در طول تاریخ دوری از حقیقت امام است.