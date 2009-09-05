100 هزار دانش آموز سمنانی به مدرسه می روند

ابوالقاسم قزوهی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: فعالیتهای مربوط به بازگشایی مدارس در قالب سه کمیته سازماندهی، تعمیر و تجهیز مدارس، توجیه و تبلیغ مهر در حال انجام است.

وی افزود: تمام تلاش همکاران ما در آموزش و پرورش استان معطوف به برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم بازگشایی مدارس و خلق روزی به یادماندنی برای دانش آموزان است.

به گفته وی، هماهنگی لازم با شهرداران، بخشداران و فرمانداران شهرستانها و مناطق استان جهت پیگیری ایاب و ذهاب و نیروی انتظامی برای ایجاد امنیت در ورود و خروج دانش آموزان صورت گرفته است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان سمنان گفت: در کمیته تعمیر و تجهیز تلاش شده است که وسایل مستعمل و اسقاطی از مدارس جمع آوری شوند و تعمیرات اساسی مدارس توسط اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و تعمیرات جزیی توسط دانش آموزان شرکت کننده در طرح بسیج سازندگی انجام شود.

وی با اشاره به توزیع کتب درسی گفت: توزیع کتب دوره های مختلف تحصیلی به غیر از دوره ابتدایی و هنرستانها که در مدارس صورت می گیرد از نیمه شهریور آغاز شده است.

قزوهی همچنین از اجرای طرح ابتکاری استفاده بهینه از وسایل آزمایشگاهی و کمک آموزشی در استان خبر داد و گفت: با اجرای این طرح وسایل بدون استفاده واحدهای آموزشی جمع آوری و به واحدهای آموزشی نیازمند ارسال می شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان سمنان توجه به محوریت نماز و قرآن را در فعالیتهای پرورشی مدارس وتوجه ویژه به مباحث بهداشتی در جلسات آموزش در خانواده را از جمله راهبردهای آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید دانست.