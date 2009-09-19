میراث بهرمان روبه زوال/ ساکنین حسینیه تاریخی بهرمان کرایه می دهند!

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسینیه تاریخی بهرمان متعلق به دوره قاجاریه با شماره 1877 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و در سال 1324 توسط شخصی با همین نام برای برگزاری مراسم عزاداری محرم وقف شده که متاسفانه در حال حاضر اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی نه تنها اقدامی در جهت بهسازی و حفظ این بنا انجام نداده است، بلکه مثل خیلی دیگر از ابنیه تاریخی شهر، خانه و حسینیه بهرمان نیز به عنوان دو واحد مسکونی در اختیار افراد قرار گرفته است.

تابلوی میراث فرهنگی در تایید تاریخی بودن بنا

جالبتر اینکه سازمان مذکور ماهیانه مبلغی را تحت عنوان اجاره از ساکنین دریافت می کند که این مبلغ در برابر ارزش این بنای تاریخی بسیار ناچیز است.

از دیگر عوامل تخریب این بنای ارزشمند روشن کردن شمع توسط مردم در ایام محرم است که باعث تخریب بخش زیادی از دالان ورودی آن شده است و زیبایی و جذابیت ورودی را از بین برده است.

دیوارهای بنا که در کنار آن شمع روشن شده است

استفاده از ایوانهای حیاط خانه بهرمان به عنوان مکانی برای نگهداری نفت و ...، استفاده مسکونی از اتاقها، نگهداری پرندگان در زیرزمین و حیاط، مرمت غیر اصولی و ابتدایی درب اتاقها همه و همه از جمله عوامل تخریب این بنای زیباست که شاید روزی به امید ماندگاری و استفاده عموم مردم به عنوان میراث ماندگار در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه قرار گرفته است.

تعدد متولیان علت اصلی نابسامانی ابنیه تاریخی است

رئیس پایگاه میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بیرجند درگفتگو با خبرنگار مهر، تعدد متولیان راعلت اصلی نابسامانی ابنیه تاریخی دانست و بیان داشت: تا زمانیکه این بنا در اختیار سازمان اوقاف است میراث فرهنگی تنها با کسب اجازه از این سازمان می تواند در زمینه مرمت این بنا اقدام کند.

نگهداری مرغ و پرندگان در بنای تاریخی

حسن رمضانی افزود: تاکنون چندین بار عملیات مرمت در این بنا تا حدودی انجام شده است که متاسفانه به دلیل عدم حفاظت و نگهداری توسط سکنه و سازمان اوقاف مجدداً تخریب شده است.

وی در ادامه از حضور مستاجرین در این بنا ابراز نگرانی کرد و گفت: سازمان اوقاف و امور خیریه در زمینه حفظ موقوفه های تاریخی کارنامه ضعیفی دارد و می توان گفت هیچ اقدامی در زمینه مرمت حسینیه بهرمان انجام نداده است.

بودجه مرمت در اختیار میراث فرهنگی است/ اشخاص حقیقی متولیان حسینیه هستند

در حالیکه شعار اصلی سازمان اوقاف و امور خیریه وقف میراث ماندگار است بی توجهی این سازمان به موقوفه های تاریخی بیرجند، این میراث ارزشمند را در آستانه نابودی قرار داده است.

ایوان بنای تاریخی حسینیه بهرمان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مشکلات این حسینیه محدود به اوقاف نیست، افزود: حسینیه بهرمان متولی خاص دارد و در دست اشخاص حقیقی است و تنها نظارت در دخل و خرج و درآمد زایی و چگونگی مصرف آن با اوقاف است.

حجت الاسلام حمزه جمالی با بیان اینکه مرمت این بنای تاریخی با میراث فرهنگی است، بیان داشت: طبق قانون، اوقاف اجازه هیچ گونه دخل و تصرفی را در این بنا ندارد و هرگونه تغییر و تحول باید با کسب مجوز از میراث فرهنگی صورت گیرد.

محل سکونت یکی از مستاجرین بنا

وی با اشاره به اینکه تاکنون تنها یکبار از سوی میراث فرهنگی مرمت در این بنا مرمت صورت گرفته است، تصریح کرد: عملیات بازسازی و مرمت حسینه بهرمان تنها در حد یک کاهگل ساده ای بود که با بارش باران از بین رفت.

جمالی تاکید کرد: وقتی بنایی در فهرست آثار ملی ثبت می شود میراث فرهنگی بودجه آن را دریافت می کند و موظف است آن را بر اساس اعتبارات و معماری خاص بنا مرمت کند.

حیاط حسینیه تاریخی بهرمان

وی در پاسخ به این سئوال که چرا نظارتی بر حفظ این بنا که توسط مستاجرین اداره می شود از سوی اوقاف صورت نمی گیرد، اظهار داشت: در حال حاضر اداره اوقاف خراسان جنوبی اداره تحقیق نداشته و اداره تحقیق خراسان رضوی با تاخیر چشمگیری پس از بررسی عدم صلاحیت متولیان این بنا برآن شد تا موقوفه را از متولی خاص گرفته و در اختیار سازمان اوقاف خراسان جنوبی قرار دهد.

حجت الاسلام جمالی افزود: اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی کلیه موقوفات تاریخی به ثبت رسیده در فهرست آثار ملی کشور را در اختیار میراث فرهنگی برای مرمت و بازسازی قرار داده است.

دربهای تاریخی حسینیه تاریخی بهرمان

اگر چه این بار سازمان میراث فرهنگی تعدد متولیان را علت اصلی نابسامانی ابنیه تاریخی می داند ولی واضح است آنچه باعث نابودی این میراث ارزشمند می شود علاوه بر کوتاهی سازمان های متولی در زمینه صیانت از آن،عدم پافشاری و تاکید سازمان میراث فرهنگی بر این امر است و شاید بتوان گفت باعث آسودگی خیال سایر متولیان شده و تعدد متولیان تنها بهانه ای برای قصور میراث فرهنگی است.

..................................

گزارش : فاطمه زیراچی