نوروزبیگی: وظیفه مدیران، ترویج فرهنگ در جامعه است

جواد نوروزبیگی به خبرنگار مهر گفت: درسال‌های اخیر شکل و میزان حمایت‌های دولتی از تولید و نمایش آثار سینمایی تفاوت چشمگیری نداشته در حالی که افزایش هزینه‌های تولید و دستمزدها مشکلات فراوانی را برای تهیه کنندگان و فیلمسازان به وجود آورده است.

وی افزود: بررسی مشکلات سینماگران درمسیر تولید آثار سینمایی و تحلیل و ارزیابی آن منجر به شناخت نیاز اهالی سینما برای خلق آثار برجسته و در خور توجه می‌شود، برقراری تناسب میان میزان حمایت نهادهای دولتی متولی امورسینمایی با هزینه‌های تولید فیلم ضروری است.

تهیه کننده فیلم سینمایی "خدا نزدیک است" ادامه داد: آثار سینمایی به لحاظ محتوایی به گونه‌های مختلف تقسیم می‌شوند و معمولا بخش خصوصی تمایل به تولید آثاری دارد که بازگشت سرمایه را به همراه داشته باشد. طبیعتا این بخش درمیان گونه‌های متفاوت سینمایی، علاقه ای به تولید فیلم‌های فرهنگی ندارد.

نوروزبیگی گفت: انتقال پیام و فرهنگ‌سازی در جامعه ازدریچه تصویر به سهولت امکان پذیر است، به همین دلیل تولید فیلم فرهنگی در سینما که با هدف افزایش فرهنگ عمومی جامعه صورت می‌گیرد نیاز به حمایت دولت دربخش تولید ونمایش دارد.

تهیه کننده فیلم سینمایی "پرسه در مه "مهمترین وظیفه مدیران را ترویج فرهنگ دانست و افزود: مدیران سازمان‌های فرهنگی به ویژه وزارت ارشاد اسلامی موظند برای ارتقاء سلیقه مخاطبان در سطوح مختلف جامعه، اتخاذ برنامه‌هایی کارآمد و ارزیابی شده را در دستور کار قرار دهند و با حمایت‌های لازم موجب اشاعه فرهنگ در اقشار مختلف جامعه شوند.

نوروزبیگی گفت: زمانی که دولت اقدام به تولید اثری فرهنگی می‌کند تهیه کنندگان واسطه ای برای ساخت فیلم با بودجه دولتی محسوب می‌شوند. در چنین شرایطی بازگشت سرمایه جبران بودجه اختصاص داده شده بوده و منفعتی برای سینما و فیلمسازان به همراه ندارد. اگر بخشی از این بودجه برای حمایت از تهیه‌کنندگان در نظر گرفته شود موجب تشویق آنها برای ارائه اثری پر‌محتوا و با کیفیت بالاتر می شود.

وی تعامل مدیران جدید سینمایی با اهالی سینما را ضروری دانست و گفت: بهبود اوضاع فعلی سینما، حل مشکلات و افزایش سطح کمی و کیفی آثار خلق شده به همفکری و تعامل مدیران با سینماگران نیازمند است و وجود ارتباط تنگاتنگ میان آنها لازمه رسیدن به رشد و شکوفایی در این عرصه است.

وی در پایان گفت: سینمای ایران در شرایط کنونی به توجه و حمایت بیشتری نیازمند است. امیدواریم با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر وتحولات مدیریتی، دست‌اندکاران سینما با دید باز به این عرصه بنگرند و با کمک و تعامل یکدیگر شرایط لازم برای رهایی از مشکلات موجود و دستیابی به موفقیت‌های روزافزون را فراهم کنند.