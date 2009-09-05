روشنایی بوستانهای غرب تهران با چراغهای خورشیدی تامین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امورشهری و فضای سبز منطقه 5 با اشاره به ضرورت نور پردازی در نشاط بصری و ایجاد امنیت فضاهای شهری گفت با توجه به اهمیت روشنایی در افزایش امنیت بوستان و ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی از لامپهای کم مصرف (LED) و چراغهای خورشیدی در تامین روشنایی بوستانها استفاده شده است.

یدالله کاظمی افزود : این طرح در سال گذشته در بوستانهای کوهسار، میرزا بابایی، نرگس، شمال آزاد راه تهران- کرج اجرا و تامین روشنایی کلیه بوستانها با استفاده از لامپ کم مصرف در اولویت برنامه ها قرار دارد.

کاظمی ادامه داد : تامین سیستم روشنایی بوستانهای الهام، مریم، شاهد، بلوط، سرداران، سارا و یاران در حال انجام است.