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۱۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۲۴

روشنایی بوستانهای غرب تهران با چراغهای خورشیدی تامین می شود

روشنایی بوستانهای غرب تهران با چراغهای خورشیدی تامین می شود

معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 5 از تجهیز بوستانهای این منطقه به سیستمهای روشنایی کم مصرف و چراغهای خورشیدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  معاون امورشهری و فضای سبز منطقه 5 با اشاره به ضرورت نور پردازی در نشاط بصری و ایجاد امنیت فضاهای شهری گفت با توجه به اهمیت روشنایی در افزایش امنیت بوستان و ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی از لامپهای کم مصرف (LED) و چراغهای خورشیدی در تامین روشنایی بوستانها استفاده شده است.

یدالله کاظمی افزود : این طرح در سال گذشته در بوستانهای کوهسار، میرزا بابایی، نرگس، شمال آزاد راه تهران- کرج اجرا و تامین روشنایی کلیه بوستانها با استفاده از لامپ کم مصرف در اولویت برنامه ها قرار دارد.

کاظمی ادامه داد : تامین سیستم روشنایی بوستانهای الهام، مریم، شاهد، بلوط، سرداران، سارا و یاران در حال انجام است.

کد مطلب 941948

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