همدان رتبه اول کشور در واگذاری تلفن ثابت را کسب کرد

قاسم نظری پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: امسال 70 روستا در استان همدان از نعمت تلفن ثابت خانگی برخوردار شدند.

وی اظهار داشت: در هفته گذشته 36 پروژه مخابراتی با اعتباری بیش از 40 میلیارد و 840 میلیون ریال در همدان به بهره برداری رسید.

نظری پویا با اشاره به اینکه این پروژه ها در راستای ایجاد زیرساختها و تقویت پوشش تلفن همراه در شهر همدان صورت گرفته است، ادامه داد: سال گذشته در بخش تلفن همراه تعداد 84 هزار شماره تلفن همراه وجود داشته که امسال به 611 هزار شماره رسیده است.

وی با بیان اینکه آمار متقاضیان تلفن همراه در همدان، 600 درصد افزایش یافته است، یادآور شد: تاکنون 374 هزار شماره تلفن همراه به متقاضیان این شهرستان واگذار شده است و در حال حاضر نیز بیش از 250 هزار شماره تلفن همراه آماده واگذاری است.