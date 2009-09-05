  1. استانها
  2. همدان
۱۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۲۰

نظری پویا:

همدان رتبه اول کشور در واگذاری تلفن ثابت را کسب کرد

همدان رتبه اول کشور در واگذاری تلفن ثابت را کسب کرد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مخابرات استان همدان گفت: استان همدان در واگذاری تلفن ثابت رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده است.

قاسم نظری پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: امسال 70 روستا در استان همدان از نعمت تلفن ثابت خانگی برخوردار شدند.

وی اظهار داشت: در هفته گذشته 36 پروژه مخابراتی با اعتباری بیش از 40 میلیارد و 840 میلیون ریال در همدان به بهره برداری رسید.

نظری پویا با اشاره به اینکه این پروژه ها در راستای ایجاد زیرساختها و تقویت پوشش تلفن همراه در شهر همدان صورت گرفته است، ادامه داد: سال گذشته در بخش تلفن همراه تعداد 84 هزار شماره تلفن همراه وجود داشته که امسال به 611 هزار شماره رسیده است.

وی با بیان اینکه آمار متقاضیان تلفن همراه در همدان، 600 درصد افزایش یافته است، یادآور شد: تاکنون 374 هزار شماره تلفن همراه به متقاضیان این شهرستان واگذار شده است و در حال حاضر نیز بیش از 250 هزار شماره تلفن همراه آماده واگذاری است.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان همدان خاطرنشان کرد: برای توانمندسازی اینترنت در همدان، یک واحد مرکز سوئیچ مخابراتی افتتاح و 440 میلیون ریال برای راه اندازی این سوئیچ هزینه شده است.
کد مطلب 941956

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها