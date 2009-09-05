حفظ حقوق شهروندی و پرهیز از خشونت اولویت کاری رئیس جدید سازمان زندانها

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان زندانها که صبح شنبه برگزار شد با بیان اینکه سازمان زندانها نقش بسیار مهمی در نظام، قوه‌ قضائیه و سلامت و امنیت اجتماعی برعهده دارد، گفت: در سازمان زندانها علاوه بر وظیفه اجرای احکام اسلامی، نیات و اهداف بلندی نیز از جمله تامین امنیت جامعه با جداسازی مجرمان و افراد خطرناک از محیط‌های اجتماعی، اصلاح و تربیت مجرم و ایجاد زمینه برای بازگشت شرافت‌مندانه‌ او به جامعه و از همه مهمتر انجام مطالعات آسیب‌شناسی و جرم‌شناسی با مطالعه‌ پیرامون این قبیل بیماران و ارایه راه‌حل‌ها و راهکارهای مناسب برای رفع معضلات اجتماعی و ایجاد سلامت، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم وجود دارد.

وی به حضور بالغ بر 170 هزار نفر از متهمان و محکومان در بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌های وابسته به این سازمان اشاره و ابراز امیدواری کرد که در آینده اندیشه حبس‌زدایی از قوانین در جامعه اجرایی شود.

وی با بیان اینکه سازمان زندانها نتوانسته است جایگاه اصلی و واقعی خویش را در نظام قضایی و سیستم حاکمیتی پیدا کند، عنوان کرد: نه سازمان به جایگاهی که باید رسیده و نه مدیران و کارکنان این مجموعه که در یکی از سخت‌ترین مشاغل دنیا مشغول خدمتند به اندازه کافی مورد توجه قرار گرفته‌اند و با همه اقدامات موثری که درباره‌ اصلاح و تربیت مجرمان صورت گرفته در حد طراز مورد قبول جامعه اسلامی قرار نگرفته است.

اسماعیلی تعامل گسترده، منطقی و سازنده در بخش‌های مختلف درون و برون‌سازمانی را از جمله شرایط رسیدن به اهداف سازمان زندانها خواند و گفت: این هدف محتاج ارتباط قوی با همکاران قضایی، ارشادات و حمایت‌های مسئولان عالی قضایی به ویژه رئیس قوه‌ قضائیه، بهره‌مند شدن از نظرات کارشناسان و حمایتهای قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ارتباط و همکاری با ارگانهای مختلف دولت و استفاده از علم و اندیشه اساتید، علما و صاحب‌نظران و مجموعه مدیران و پرسنل است.

رئیس سازمان زندانها خاطرنشان کرد: همه امور، اصول و برنامه‌های کاری‌ام مبتنی بر اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری، سیاست‌های راهبردی قوه قضائیه و سیاست‌های کلی نظام در بخش امنیت قضایی، قانون و آیین ‌نامه‌های اجرایی مصوب آن، حفظ شان و جایگاه احکام قضایی و حفظ کرامت انسان و رعایت حقوق شهروندی با رعایت اقتدار و ابهت زندان، در عین رعایت مهربانی و پرهیز از خشونت است و در این راستا پرداختن به امور زیربنایی و ایجاد ساختار و بنیادی استوار برای نیل به اهداف در اولویت قرار خواهد گرفت و از روزمره‌گی اجتناب و امور جاری و روبنایی را نیز منضبط خواهیم کرد به گونه‌ای که هم اعتبار احکام قضایی حفظ شود و هم مددجویانی که مستحق برخورداری از امتیازات قانونی و عفو هستند از عنایت نظام بهره‌مند شوند.