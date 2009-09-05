صهیونیست ها یک فلسطینی را به شهادت رساندند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "معاویه حسنین" رئیس اورژانس وزارت بهداشت فلسطین اظهار داشت: "غازی الزعانین" نوجوان 15 ساله فلسطینی عصر روز جمعه بر اثر تیراندازی نظامیان ارتش اسرائیل در شرق شهرک "بیت حانون" در شمال نوارغزه زخمی شد که صبح امروز به دلیل شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

بنا بر اعلام منابع فلسطینی، این نوجوان فلسطینی به همراه پدر و برادران خود سوار بر خودرویی به سوی اراضی کشاورزی خود در نزدیکی مرزهای فلسطین اشغالی در حرکت بودند که هدف تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی قرار گرفتند.

حملات رژیم صهیونیستی در حالی همچنان ادامه دارد که این رژیم در 18 ژانویه پس از سه هفته جنگ وحشیانه و بی نتیجه علیه نوار غزه با قبول شکست، اعلام آتش بس یکجانبه کرد، اما همچنان این آتش بس را با حملات مستمر خود به نوارغزه نقض می کند.

