3 سناریوی جدید سهمیه بنزین خودروها در نیمه دوم سال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر درباره آخرین وضعیت تعیین سهمیه های بنزین خودروهای شخصی و عمومی در نیمه دوم امسال گفت: تاکنون در این رابطه سه سناریو در ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور تعریف شده است که در نهایت یکی از این سناریوها با نظر موافق مجلس و دولت در نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به آزاد سازی تدریجی بهای سوخت در کشور، اظهار داشت: در این رابطه نیز باید قیمت بنزین در کشور به تدریج واقعی شود.

رویانیان در تشریح سه سناریوی پیش بینی شده توضیح داد: یکی از سناریوها در این باره تصویب و اجرای هدفمندکردن یارانه ها است که منجر به آزادسازی تدریجی سوخت در کشور و حذف سهمیه بندی می شود.

وی در عین حال گفت: در صورت حفظ وضع موجود با کسری اعتباری سه میلیارد دلاری برای تامین بودجه واردات بنزین مواجه می شویم.

وی افزود: سناریوی دیگر کاهش 10 درصدی سهمیه های بنزین خودروهای شخصی بوده است که در صورت اجرای این طرح، دولت با کسری 2میلیارد دلاری تامین بودجه واردات بنزین مواجه می شود.

این مقام مسئول همچنین از اجرای دقیق قانون بودجه سال جاری به عنوان سومین راهکار دولت برای تعیین سهمیه های سوخت در نیمه دوم سال جاری یاد کرد و افزود: در صورت اجرای این طرح سهمیه خودروهای شخصی و عمومی حدود 40 درصد کاهش می یابد.