گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشهای تخصصی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی از ابلاغ شیوه‌نامه برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی، مهارتی و کاربردی به ادارات‌کل تبلیغات اسلامی استانها خبر داد. حجت‌الاسلام علی دارابی با اعلام این خبر گفت: آموزشهای تخصصی و مهارتی شامل آموزش روحانیون مستقر، مبلغین و مبلغات، ائمه جماعات، روسای تشکلهای دینی و مداحان و آموزش اساتید و معلمان حوزه دین می‌شود. وی افزود: تا هنگامیکه نظامنامه آموزشی مدون و جامعی را که بتواند پا‍سخگوی نیازهای گروه‌های هدف باشد، نداشته باشیم به هدف اصلی دست نخواهیم یافت.

- موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان هرمزگان در سالروز میلاد حضرت امام حسن مجتبی(ع)، ویژه نامه الکترونیکی "ریحانه رسول خدا" را منتشر کرد. محمد شکوه، مسئول تبیان هرمزگان با اعلام این خبر افزود: در این ویژه‌نامه به طور مفصل شخصیت و اعمال و رفتار حضرت امام حسن مجتبی(ع) در قالب مقاله و متون ادبی جهت بهره‌مندی کاربران سایت تبیان هرمزگان تشریح شده است. وی افزود: مولودی و تصاویر ویژه از جمله آیتمهای جانبی است که در این ویژه‌نامه کار شده است.

- به مناسبت فرارسیدن ماه پرخیر و برکت رمضان بیش از 450 نفر از روحانیون حوزه‌های علمیه قم و اصفهان جهت امر تبلیغ و ترویج فرهنگ ناب محمدی(ص) به نقاط مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد اعزام شدند. حجت الاسلام سیدفرج الله موسوی اطهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان با بیان این مطلب افزود: در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن باتوجه به ازدحام سنگین تحمیل شده بر عرصه های فرهنگی و تبلیغی و تبادل سریع و دقیق فکر - اطلاعات و تصویر، سازمان تبلیغات اسلامی رسالت خود می داند که نهایت سعی و تلاش خود را در زمینه برنامه‌ریزی مناسب جهت پشتیبانی و حمایت از مبلغین انجام دهد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه گفت: از جمله آثار و برکات روزه در ماه مبارک رمضان، تثبیت اخلاص و ایمان است که مومنین توجه ویژه‌ای برای نیل به آن دارند. حجت‌الاسلام اسماعیل قبادی در مراسم تودیع و معارفه رئیس سابق و جدید اداره تبلیغات اسلامی گیلانغرب افزود: یکی از راههای تثبیت ایمان در این ماه بازنگری در شیوه‌های خدمت به خلق‌الله بوده که استفاده از تمام توان برای تکریم ارباب رجوع از راههای ارزنده این مسیر است.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: برنامه ریزی دقیق و علمی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت یکی از شرایط توفیق در رشد و شکوفایی دانش آموزان است. حجت‌الاسلام علی شکری در نشست با مدیر و مربیان دبیرستان صدرای شاهرود افزود: اگر به جوانان ارزش و اعتبار اجتماعی داده شود، زمینه توسعه جامعه در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم شده و کشور به سوی عمران و آبادانی گام بر می‌دارد. وی خاطرنشان کرد: مدیریت مشارکتی، بستر مناسبی برای ایجاد صمیمیت و پیشرفت فراهم می کند. مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به اینکه سیاست علمی باید به‌ وضوح اهداف فعالیتهای علمی را تعیین کند، اظهار داشت: اهداف باید متناسب با نیازهای جامعه، نظام و محیط آن و مبتنی بر تعامل علم و جامعه باشند.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: امام حسن مجتبی(ع) از هر جهت حسن بود و در وجود مقدسش نشانه های انسانیت متجلی شده بود. حجت الاسلام نورالله ولی نژاد افزود: یکی از بزرگترین نعمات ماه مبارک رمضان، امساک است که موجب تقویت اراده انسان می شود.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین گفت: اعتلای معنوی جوانان، فاصله گرفتن آنها از پلیدی و زشتی و حرکت آنان به سوی پاکی و عفاف به برکت اقامه نماز محقق می شود. حجت الاسلام علی اکبر حاج عزیزخانی افزود: آشنایی جوانان با فرهنگ نماز به ویژه نماز جماعت بهترین راه مبارزه با تهاجم فرهنگی است. وی اظهار داشت: مسجد و نماز دو مقوله ای هستند که ما می توانیم همه فعالیتهای اجتماعی را حول این دو محور برنامه ریزی کنیم.

- معاون فرهنگی اداره‌ کل تبلیغات اسلامی یزد گفت: برگزارکنندگان مراسم مذهبی در یزد، شناسنامه‌دار می‌شوند. حجت الاسلام علی کارگر در دوازدهمین جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی درمناسبتهای مذهبی، هدف از برگزاری جلسه را بررسی نقاط ضعف و قوت مراسم مذهبی عنوان کرد و از ستاد ساماندهی شئون فرهنگی به عنوان بازوی توانمند برای برگزاری مراسم فرهنگی و مذهبی یاد کرد. وی با برشمردن آثار و برکات ماه رمضان به فرارسیدن مناسبتهایی چون لیالی پربرکت قدر و روز جهانی قدس اشاره کرد و خواستار برگزاری هرچه باشکوه تر این مناسبتها شد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان گفت: هیئات مذهبی تداوم دهنده نهضت عاشورا هستند. حجت الاسلام علی دشتکی در جلسه انتخاب اعضای شورای هیئات مذهبی استان زنجان با اعلام این خبر افزود: هیئات مذهبی و افرادی که در آن فعالیت دارند، در تداوم قیام امام حسین(ع) تأثیر گذار هستند. وی اظهار داشت: از نظر عبادی امام حسین(ع) هیچ نیازی به عزاداریهای ما ندارد، البته ماندگاری حرکت عاشورا از نظر سیاسی به فعالیتهای هیئات مذهبی بستگی دارد. وی یادآور شد: در حال حاضر حمله و شبیخون به هیئات مذهبی بیشتر شده است و این امر از جایگاه والای این هیئات حکایت می کند.