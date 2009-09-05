حضور کلینزمن در تیم ملی آلمان تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسترافوتی، این روزها در رسانه‌های ورزشی آلمان شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه مربی پیشین تیم فوتبال بایرن مونیخ در رقابت‌های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، در سمت مشاور یواخیم لو، روی نیمکت تیم ملی آلمان می نشیند.

بیرهوف در این خصوص اظهار داشت: برای اینکه همه چیز را برای همه روشن کنم باید بگویم کلینزمن هیچ سمت رسمی در تیم ملی آلمان نخواهد داشت. هر مشاوره یا ارتباط فی ما بین با مربی پیشین تیم ملی آلمان، کاملا محرمانه و در سطحی غیر رسمی خواهد بود.

بیرهوف در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا 1996، با گلی که مقابل جمهوری چک به ثمر رساند، تیم ملی آلمان را به عنوان قهرمانی آن دوره از رقابت‌ها رساند.