دکتر حسین کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر با افزود: بر اساس آیین نامه پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی، کلیه رشته های علوم تجربی و فنی و مهندسی که می توانند در کنکور سراسری شرکت کنند مجاز به شرکت در این دوره هستند.

وی اضافه کرد: در واقع فنی ها هم می توانند در صورت داشتن شرایط معدل دوره دیپلم و کارشناسی در آزمون کتبی پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی شرکت کنند.

کشاورز خاطرنشان کرد: پذیرش در دوره سوم دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی از آذر ماه با انتشار آیین نامه این نوع پذیرش آغاز می شود.

وی در خصوص سن متقاضیان ورود به رشته پزشکی گفت: حداکثر سن برای خانمها 25 سال تمام در زمان ثبت نام و برای آقایان که خدمت نظام وظیفه را گذرانده اند 27 سال تمام در زمان ثبت نام تعیین شده است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص معدل داوطلبان شرکت در این دوره اظهار داشت: معدلهای اعلام شده مقطع دیپلم و کارشناسی همانند سال گذشته خواهد بود و متقاضیان باید دارای معدل دوره دیپلم بالاتر از 18 و معدل دوره کارشناسی بالاتر از 16 باشند.