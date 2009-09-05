انتشار گاز کلر در استخر ورزشگاه آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر، رخداد این حادثه را کارکنان استخر به سامانه 125 اعلام کردند و ستاد فرماندهی آتش‌نشانی ساعت دو و 21 دقیقه بامداد شب شنبه آتش‌نشانان ایستگاه 20 را به محل حادثه فرستاد.

نجف احمدپور فرمانده آتش‌نشانان در همین رابطه گفت: بوی تند گاز کلر در محوطه استخر پیچیده بود که آتش‌نشانان با استفاده از پوشاک مناسب و دستگاه‌های تنفسی وارد تاسیسات استخر شدند و سیلندر 60 کیلوگرمی گاز کلر که گاز از شیر آن نشت می‌کرد را به خارج از محل حادثه انتقال دادند.

احمدپور علت نشت گاز را خرابی و فرسودگی شیر سیلندر اعلام کرد و افزود: هشیاری و واکنش سریع کارکنان استخر در اطلاع‌رسانی حادثه به سامانه 125 از بروز حادثه ناگوار جلوگیری کرد.

این حادثه به دلیل آنکه در زمان وقوع کسی در استخر نبود خوشبختانه خسارت جانی نداشت.