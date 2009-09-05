بازارچه های تولیدی در گلستان باید راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده ظهر شنبه در جلسه کمیسیون تنظیم بازار در گرگان افزود: شرایط و امکان دسترسی آسان شهروندان به ویژه اقشار آسیب پذیر به اقلام مصرفی و محصولات یارانه ای باید فراهم شود.

وی اظهار داشت: راه اندازی نمایشگاه ها و بازارچه های محصولات کشاورزی و تولیدی با حداقل سود ممکن می تواند برای رفع این مهم ما را یاری رساند.

وی خاطرنشان کرد: باید عرضه و تقاضا در تنظیم بازار با در نظر گرفتن نیاز جامعه و سود منطقی باشد و سازمان بازرگانی باید با اتخاذ سیاستهای مناسب، تسهیلات لازم را برای رفاه مردم بیش از بیش فراهم کند.

استاندار گلستان عنوان کرد: همچنین سازمان تعاون روستایی نسبت به عرضه محصولات و تولیدات کشاورزی نسبت به ایجاد بازارچه در سطح استان اقدام کنیم.

محمودزاده گفت: طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و بازگشایی مدارس که مقدمات آن از 17 مرداد ماه سال جاری آغاز شد و مراحل اجرایی آن 24 مردادماه سال جاری تا بر دوم شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

در این جلسه سازمان جهاد کشاورزی در زمینه روند تامین و توزیع گوشت قرمز و مرغ منجمد در استان گزارشی ارائه کرد.