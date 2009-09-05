صید میگو در آبهای استان بوشهر ممنوع شد/1200 تن میگو صید شد

عبدالحسن تنگستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: طبق تحقیقات این مرکز صید میگو باید از اول مرداد ماه آغاز می شد که به دلیل آماده نبودن صیادان فصل صید 10 روز به تعویق افتاد.

وی اظهار داشت: همین امر باعث شد قابل توجهی از ذخابر میگو از محدوده آبهای استان بوشهر خارج شدند و مدت زمان صید نیز که همیشه 40 تا 50 روز بود به حدود یک ماه کاهش یابد.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر با اشاره به اینکه پیش بینی می شود دو هزار و 400 میگو در آبهای ساحلی استان صید شود، اظهار داشت: تا نهم شهریور ماه هزار و 233 تن میگو در آبهای این استان صید شده است .

تنگستانی افزود: در فصل صید امسال بیش از 14 هزار صیاد در قالب یک هزار و 200 فروند شناور در زمینه صید میگو مشارکت کردند .

وی اظهار داشت: در سال گذشته یکهزار و 840 تن میگو در آبهای ساحلی استان بوشهر صید شد.