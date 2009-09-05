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۱۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۱۹

صید میگو در آبهای استان بوشهر ممنوع شد/1200 تن میگو صید شد

صید میگو در آبهای استان بوشهر ممنوع شد/1200 تن میگو صید شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر گفت: براساس تحقیقات صورت گرفته از سوی پژوهشکده میگوی کشور و کاهش صید در روزهای اخیر برای حفظ ذخایر میگو، صید این آبزی از امروز در آبهای ساحلی استان بوشهر ممنوع شده است.

عبدالحسن تنگستانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: طبق تحقیقات این مرکز صید میگو باید از اول مرداد ماه آغاز می شد که به دلیل آماده نبودن صیادان فصل صید 10 روز به تعویق افتاد.

وی اظهار داشت: همین امر باعث شد قابل توجهی از ذخابر میگو از محدوده آبهای استان بوشهر خارج شدند و مدت زمان صید نیز که همیشه 40 تا 50 روز بود به حدود یک ماه کاهش یابد.

معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات استان بوشهر با اشاره به اینکه پیش بینی می شود دو هزار و 400 میگو در آبهای ساحلی استان صید شود، اظهار داشت: تا نهم شهریور ماه هزار و 233 تن میگو در آبهای این استان صید شده است.

تنگستانی افزود: در فصل صید امسال بیش از 14 هزار صیاد در قالب یک هزار و 200 فروند شناور در زمینه صید میگو مشارکت کردند.

وی اظهار داشت: در سال گذشته یکهزار و 840 تن میگو در آبهای ساحلی استان بوشهر صید شد.

کد مطلب 941992

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