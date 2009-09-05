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۱۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۰۰

یک سناتور آمریکایی:

آموزش ارتش افغانستان بر اعزام نیروی بیشتر اولویت دارد

آموزش ارتش افغانستان بر اعزام نیروی بیشتر اولویت دارد

سناتور دموکرات و رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا گفت: ایالات متحده باید قبل از افزایش شمار نظامیان در افغانستان به تقویت نیروهای امنیتی و ارتش در این کشور بپردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، "کارل لوین" روز جمعه که از سفر خود از افغانستان، پاکستان و عراق بازمی گشت، گفت: در پی کشته شدن 51 نظامی آمریکایی در ماه آگوست در افغانستان، نیاز فوری برای آموزش و فرستادن تجهیزات کافی برای ارتش این کشور جنگ زده و به منظور افزایش امنیت وجود دارد.

وی در سفر خود به افغانستان با ژنرال استنلی مک کریستال فرمانده نظامیان آمریکایی در این کشور دیدار کرده و در مورد افزایش تلاشها برای آموزش بیشتر نظامیان افغانی و فرستادن تجهیزات بیشتر به آنها گفتگو کرده بود.

بر اساس این گزارش بوجه اضافی که به تصویب کنگره آمریکا رسیده است، برای آموزش ارتش، پلیس و نیروهای دیگر امنیتی افغانستان برای مقابله با شورشیان طالبان و فرستادن تجهیزات لازم برای حفاظت جان نظامیان آمریکایی هزینه خواهد شد.

در حال حاضر 62 هزار سرباز آمریکایی در افغانستان مستقر هستند و قرار است تا پایان سال جاری شش هزار نفر دیگر بر این تعداد افزوده شود.

گفتنی است که ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان از کشته شدن حدود سه هزار و 900 نیروی طالبان در سال گذشته به دست آمریکاییها خبر داده است. در عین حال منابع افغانی خبر داده اند درگیریهای سال جاری آمریکاییها با طالبان تا کنون سبب کشته شدن دوهزار و 310 نفر از آنان شده است.

کد مطلب 941994

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