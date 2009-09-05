کاروان رمضان یکشنبه عازم توکیو می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ورزشکاران معلول کشورمان در 5 رشته ورزشی شامل تنیس روی میز، شنا، بوچیا، دوومیدانی و گلبال در این رقابت‌ها شرکت می‌کنند.



کاروان ورزشی ایران در رشته دوومیدانی با 18 ورزشکار، در شنا با 9 ورزشکار، در گلبال با دو تیم 6 نفره پسران و دختران، در تنیس روی میز با 5 ورزشکار (3 دختر و 2 پسر) و در بوچیا با 7 نماینده (3 دختر و 4 پسر) در این رویداد ورزشی بزرگ شرکت می کند.

اسامی نفرات اعزامی ایران به دومین دوره مسابقات پارالمپیک 2009 آسیایی به تفکیک رشته به قرار زیر است:

شنا

ورزشکاران: مجتبی تراول، رضا آذرشب، شاهین ایزدیار، امیر حسین شهبازی، امین قانع، مصطفی محمدی اول، بهنام جوانی، بهروز جوانی و هاشم اصلی

مربیان: مجید نوروزی و ابراهیم راشدی

دوومیدانی

ورزشکاران: مهدی هاشم‌زاده، حامد ذیحق، حسین کریمخان زند، کامران شکری، احسان اباظهری، بهزاد هوشمند، مهران حسین‌زاده، ابوالفضل کوچک‌زاده، حمزه آتش بهاریا، رامین رضایی، علی شیخی، احمدرضا علیخانی، سیدسجاد هاشمی، سامان اسدزاده، حسن عسگری، پوریا رئیسی، میلاد امین و حمید ایمانپور

مربیان: بهمن رضایی (سرمربی)، مصطفی بهرامی، هرمز راد صادقی نیا و سهراب اسدی

تنیس روی میز

ورزشکارن: مرضیه اخوان، مریم گیلانی، مریم علیزاده، محمدمهدی بحری و حسین گل میرزایی

مربیان: علی شکارلو (سرمربی) و زهرا یوسفی (مربی)

بوچیا

ورزشکاران: سینا صادقی نژاد، فاطمه سهرابی، مینا کریمیان، رسول رضایی، رضا محمدی پناه، محمد رضا کاری و فاطمه محمدجانی

سرمربی: عباس خاکی

گلبال

ورزشکاران: عاطفه یارکه، فاطمه قایدی، معصومه حسنی، فاطمه تیرگری، زهرا حبیبی، سمیرا گلبادی نژاد، داور صافی، احسان زویداوی، حسن جعفری، حسین مهدی، جواد شیردل و کیانوش خیرآبادی

مربیان: رامش زاویه شام اسبی و مهدی نباتی (سرمربی) و مژگان کربی و افشین زند کریمی (مربیان)

دومین دوره رقابت‌های پارالمپیک جوانان (TOKYO 2009 Asian Youth Para Games ) از 18 شهریورماه با حضور نزدیک به یک هزار ورزشکار از 33 کشور آسیایی در 2 رده سنی 14 تا 16 سال و 17 تا 19 سال در توکیو برگزار می شود.

ژاپن میزبان این رقابت‌ها با 218 ورزشکار بیشترین تعداد شرکت کننده در این مسابقات را دارد و مالزی و ایران به ترتیب با 84 و 51 ورزشکار در مکان‌های دوم و سوم هستند.

کاروان ورزشی ایران تحت عنوان کاروان رمضان در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد.