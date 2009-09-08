کسب رتبه های برتر المپیاد علمی توسط دانشجویان دانشگاه رضوی

حجت‌الاسلام حسن امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: این دانشجویان موفق به کسب شش رتبه برتر در رشته علوم قرآن و حدیث و رتبه نخست رشته حقوق المپیاد کشوری شدند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم اسلامی رضوی گفت: محمدعلی طباطبایی، ابوالقاسم حسینی، مهدی عبادی، حامد مصطفوی فرد، محمد یغما و امین رمضانیان به‌ ترتیب رتبه‌های اول، دوم، چهارم، پنجم، ششم و هشتم رشته علوم قرآن و حدیث و طالب ملایی رتبه نخست رشته حقوق را به خود اختصاص دادند.

وی با بیان اینکه چهاردهمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور در 16 رشته در دانشگاه شهید رجایی تهران برگزار شد، افزود: از 26 رشته این المپیاد دو رشته ریاضی و شیمی مانند سال گذشته به ‌صورت بین‌المللی برگزار شد.

امامی خاطرنشان کرد: نتایج اولیه رشته‌های کشوری این المپیاد مرداد ماه و نتایج نهایی اوایل شهریور ماه جاری اعلام شد.

وی گفت: قرار گرفتن دانشگاه در جوار بارگاه رضوی و انتساب به این دستگاه ملکوتی باعث تقویت روحیه دانشجویان و کا و تلاش بیشتر آنها برای کسب علم و دانش شده، به ‌طوری که همواره در رشته‌های مختلف به موفقیتهای چشمگیری نائل شده‌اند.