95 درصد پزشکان کرمان در طرح سامانه نوبت دهی اینترنتی شرکت کردند

مریم پورابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: یکی از اقدامات اجرایی ستاد دولت الکترنیک به منظور به تصویر کشیدن الگویی بارز از خدمات الکترونیک و چگونگی انجام آن در رسیدن به اهداف کلان از جمله ارائه تسهیلات برای مردم طرح سامانه نوبت دهی اینترنتی پزشکان است که 95 درصد پزشکان متخصص کرمان در طرح مذکور شرکت کردند.

وی با بیان اینکه این سامانه به درخواست بیمه خدمات درمانی به این نهاد واگذار شد، بیان کرد: 95 درصد پزشکان متخصص استان کرمان با بیمه خدمات درمانی در طرح سامانه نوبت دهی اینترنتی پزشکان تفاهمنامه امضا کرده اند که 70 درصد آنها با قبول نوبتهای الکترونیکی مشکل دارند.

مدیر اجرایی دولت الکترونیک استان کرمان عنوان کرد: تعدادی از پزشکان و منشی های مطب به جای پاسخ مناسب و پذیرش مجازی بیمارانی که از طریق اینترنت نوبت اخذ کرده بودند برخوردهای غیرمنطقی و نامناسب خود باعث رنجش شهروندان الکترونیک و دلسردی آنها از اجرای خدمات مذکور در استان کرمان شدند.

وی با اشاره به اینکه از افراد تحصیلکرده ای چون پزشکان انتظار حمایت و استقبال بیشتری است، گفت: امیدواریم در ماه های آینده شاهد پذیرش بهتر و عملیاتی شدن کامل سامانه نوبت دهی پزشکان در استان کرمان و به ویژه شهر کرمان باشیم.

ابراهیم اضافه کرد: پزشکان می توانند پرداختها را نیز به صورت الکترونیکی انجام دهند.