به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مصطفی رحماندوست ظهر شنبه در نشستی خبری با نمایندگان رسانههای گروهی با اشاره به ارسال 105 نمایشنامه به دبیرخانه جشنواره اظهار داشت: اگر بگویم امسال از شهرهای صحنه در استان کرمانشاه یا گناوه نیز آثاری دریافت کردهایم شاید، باور کردنی نباشد، اما این امر نشان میدهد که جشنواره کودک و نوجوان از یک سو به ابعاد بین المللی رفته و از سوی دیگر در دورترین شهرهای ما نیز ریشه دوانده است.
وی افزود: سه داور در بخش اول سی دیهای نمایشی را بررسی میکنند و روش داوری نیز بر اساس ملاکهایی است که از گذشته بوده است.
در ادامه این نشست خبری، مدیر کل اداره فرهنگ وارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: طی سالهایی که جشنواره در اصفهان برگزار میشود، چند گروه حرفهای تئاتر کودک و نوجوان از میان بچههای اصفهانی به وجود آمد که باید این گروه را تقویت کرد.
حسینی در خصوص تمرکز هر ساله دبیرخانه جشنواره در تهران افزود: وزارت ارشاد نمیتواند جشنوارهای را در استانی رها کند و برود، زیرا در این صورت بحث تامین اعتبار آن نیز مطرح میشود به ویژه که قرار بود این جشنواره تنها سه سال در اصفهان باشد، اما با انعقاد قراردادی مصمم شدیم جشنواره را در اصفهان نگه داریم.
وی همچنین در خصوص ازدحام ناشی از استقبال مردم در سال گذشته از این جشنواره گفت: در تمام دنیا برای برگزاری جشنوارهها بلیت میفروشند، اما ما به دلایلی در سه سال گذشته این کار را انجام ندادیم.
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان ادامه داد: از سوی دیگر تشنگی مردم به کارهای فرهنگی موجب اینگونه ازدحامها شده است.
وی با اشاره به نبود سالن مناسب در اصفهان تصریح کرد: تعداد سالنهای شهر بسیار است، اما متاسفانه در بین این سالنها تنها سالنهای فرشچیان و تالار هنر شایسته برگزاری جشنواره تئاتر هستند.
حسینی افزود: طی جلساتی که با مسئولان شهر داشتهایم از آنها خواستهایم تا هنگام ساخت یک سالن تنها به داشتن تریبون بسنده نکنند.
در پایان این نشست قائم مقام دبیر جشنواره بین المللی کودک و نوجوان اعلام کرد: تاکنون 129 سی دی نمایشی برای شرکت در مسابقه صحنهای اعم از بین المللی و داخلی و 105 نمایشنامه برای شرکت در مسابقه نمایشنامه نویسی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
موسوی خاطرنشان کرد: همچنین در بخش بینالمللی نیز 30 اثر نمایشی به کمیته جشنواره ارسال شده که هشت اثر از چهار کشور آلمان، ایتالیا، کانادا و برزیل نیز اجرا خواهند داشت.
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