به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کره جنوبی، بر این اساس در کمان کامپوند زنان تیم ملی کشورمان بعد از اینکه برای اولین بار در رقابتهای جهانی مجوز حضور در مرحله حذفی تیم را بدست آوردند ضمن شکستن رکوردهای ملی خود در بخش انفرادی و تیمی موفق شدند رتبه های جهانی ایران را هم ارتقاء دهند.

در بخش انفرادی سیده ویدا حلیمیان در اولین تجربه برون مرزی خود آن هم در بزرگ ترین مسابقات تیروکمان جهان بعد از المپیک در جایگاه بیست و هشتم ایستاد. انسیه حاجی انزهایی در روزی که با بدشانسی با هم تیمی خود رقابت کرد، به رده پنجاه و دوم قناعت کرد.

لیلا سخایی که برای نخستین بار عازم مسابقات جهانی می شود در رده شصت و یکم ایستاد. کمانداران زن کشورمان نسبت به دوره قبلی این رقابت ها که در لایپزیک آلمان برگزار شد ارتقا جایگاه داشتند. بهترین مقامی که ما در دوره قبلی این رقابت ها به دست آوردیم کسب جایگاه سی و پنجم جهان توسط اکرم شعبانی بود.

در کامپوند انفرادی مردان، افشین بکایی در نخستین تجربه برون مرزی خود، در جایگاه چهلم ایستاد. مجید قیدی نیز در اولین تجربه خود و به عنوان جوان ترین تیرانداز مرد کشورمان در این دوره از رقابت ها نودم شد. حمزه نکویی هم به کسب عنوان نود و هفتمی قناعت کرد.

چهل و پنجمین دوره مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی جهان از 11 تا 19 شهریورماه به میزبانی کره‏جنوبی در شهر" اولسان " برگزار می‌شود.