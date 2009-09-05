احداث نخستین پارک دلفینها در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسفعلی درون پرور با بیان اینکه احداث مرکز تفریحی دلفینیوم تهران در کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی استان تهران به تصویب رسیده است، گفت: این مرکز تفریحی و سیاحتی با سالن نمایش 1200 نفری همراه با مجموعه تفریحی جانبی از جمله آکواریوم ماهیان، مرکز فروش ماهیهای تزئینی، سینمای خانوادگی و پارک بازی کودکان در مساحت 15 هزار متری و با هزینه تقریبی 25 میلیارد تومانی توسط بخش خصوصی در شهر تهران احداث می شود.

درون پرور با اشاره به این نکته که ایجاد مرکز تفریحی آکواریوم دلفینها همراه با نمایش دلفینها می تواند برای اوقات فراغت و تفریح شهروندان و خانواده های تهرانی مفید باشد، سازمان مسکن و شهرسازی استان را موظف به تعیین مکانی در اطراف و نزدیک شهر تهران با امکان دسترسی آسان شهروندان به این مرکز اعلام کرد.

وی با تاکید بر اینکه کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی تمایل به احداث چنین مراکز فرهنگی در چهار گوشه اطراف شهر تهران دارد، تصویب تعیین 45 منطقه نمونه گردشگری در استان تهران را تحولی بزرگ و بی سابقه در احداث مناطق تفریحی و تفرجگاهی برای مردم استان تهران از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون خواند.

معاون استاندار تهران با ذکر این نکته که شهروندان تهرانی و همین طور شهروندان در شهرستانهای استان برای گذران اوقات فراغت دچار مشکلات فراوانی اند، ایجاد مراکز تفریحی را اولویت برنامه های عمرانی استان برشمرد و با بیان اینکه مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری در بخش گردشگری چهره شهر و شهرستانهای استان از حیث مراکز تفریحی را متحول خواهد کرد، اظهار داشت: بر اساس مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان، چهار قطعه زمین برای احداث پارک بزرگ و تفرجگاهی مردمی در شهر تهران احداث خواهد شد.

درون پرور گفت: استانداری تهران با تمام توان از حضور و سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت احداث مراکز تفریحی مختلف حمایت کامل می کند.

وی استقبال بخش خصوصی برای ورود و احداث مجموعه های شهربازی و مراکز تفریحی را بسیار مناسب خواند و تصریح کرد: در طول یک سال و نیم گذشته تعداد زیادی از کاربریهای مسکونی و تجاری استان تهران با همکاری شهرداریها به کاربری گردشگری تغییر یافته که این تعداد با تغییر کاربریهای گردشگری طی ده سال گذشته برابری می کند.

رئیس کارگروه گردشگری و میراث فرهنگی استان تهران گفت: از 45 منطقه نمونه گردشگری مصوب دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان، سرمایه گذاران بخش خصوصی در 38 منطقه آن در حال سرمایه گذاری و فعالیتند و 7 منطقه گردشگری نیز با مقیاس بین المللی مصوب شده که در برخی از این مناطق فازهای اول و دوم آن به بهره برداری رسیده است ضمن آنکه اجرای پنج منطقه گردشگری نیز توسط شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری و جهانگردی در حال اجرا است.

درون پرور به تصویب احداث مجموعه تفریحی صحرانوردی در کویرها و بیابانهای اطراف استان اشاره کرد و با اشاره به ظرفیت و پتانسیلهای استان تهران برای ایجاد مراکز و مجتمع های کویری و صحرانوردی یادآور شد: بخش خصوصی خوشبختانه بر خلاف تمام 30 سال گذشته توجه خوبی به ظرفیتهای استان تهران جهت ایجاد مراکز تفریحی از جمله کویرنوردی کرده است که استانداری تهران نیز از آن استقبال می کند.

معاون امور عمرانی استانداری تهران از محدودیت در صدور مجوز مجتمع های اقامتی در لواسانات خبر داد و تصریح کرد: مصوبات کارگروه گردشگری در صورت تعیین کاربری زمین ها و بناها باید به تصویب کارگروه معماری و شهرسازی نیز برسد.