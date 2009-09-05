چه کسی زنگ مهر مدارس را به صدا در می آورد

به گزارش خبرنگار مهر، عدم رای اعتماد وزیر آموزش و پرورش دولت دهم، باعث شد تا گمانه زنیها برای انتخاب وزیر آموزش و پرورش در دولت دهم آغاز شود. در این میان برخی از گمانه از اصرار دوباره رئیس دولت دهم بر تعیین وزیر زن برای عریض و طویل ترین وزارتخانه ایران حکایت دارد. استدلال این عده نیز سخنان دکتر احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی با مردم برای معرفی کابینه دولت دهم است.

بیش از 600 نفر برای وزارت آموزش و پرورش معرفی شدند اما به نظر من خانم ها برای وزارت آموزش و پرورش با نگاه تربیتی مناسب ترند چرا که جنس زن اساسا تربیتی است دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس دولت دهم در آن گفتگو عنوان کرده بود که " بیش از 600 نفر برای وزارت آموزش و پرورش معرفی شدند اما به نظر من خانمها برای وزارت آموزش و پرورش با نگاه تربیتی مناسب ترند چرا که جنس زن اساسا تربیتی است."

پس از عدم رای اعتماد به سوسن کشاورز از سوی مجلس، باز هم در داخل و خارج از وزارتخانه اسامی برخی زنان برای وزارت آموزش و پرورش مطرح شده که نام افرادی همچون هاجر تحریری نیک صفت و فرشته حشمتیان وجه مشترک همه این گمانه زنی ها است.

معرفی هاجر تحریری نیک صفت

هاجر تحریری نیک صفت رئیس کنونی پژوهشگاه تعلیم و تربیت است . وی همچنین نماینده دوره هفتم مجلس شورای اسلامی بوده که طی آن مدت نایب رئیسی کمیسیون آموزش و تحقیقات را بر عهده داشته است.

نیک صفت متولد سال 1343 از رشت و دارای مدرک دکترای تخصصی فلسفه تعلیم و تربیت از دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی – تهران است.

از سوابق نیک صفت می توان به عضویت در هیات امناء دانشگاه گیلان، عضو در هیات امناء پارک علم و فن آوری منطقه 1، رئیس هیات امناء بیمارستان پورسینا رشت، عضو شورای معاونان ،عضو شورای عالی آموزش و پرورش، عضو گروه هماهنگی برنامه‌ریزی تربیت‌معلم کشور،عضو شورای هماهنگی سازمان پژوهش اشاره کرد.

معرفی فرشته حشمتیان

همچنین فرشته حشمتیان از دیگر گزینه های احتمالی وزارت آموزش و پرورش به مجلس است. حشمتیان مدیرکل هسته مرکزی گزینش وزارت آموزش و پرورش بود که در هفته منتهی به پایان دولت نهم از سوی علی احمدی به عنوان قائم مقام وزارت آموزش و پرورش انتخاب شد.

حشمتیان در معرفی خود به نشریه داخلی وزارت آموزش و پرورش گفته است: "دارای 25 سال سابقه در آموزش و پرورش هستم و رشته تحصیلی ام نیز به ترتیب: پرورشی، فقه و حقوق اسلامی و علوم و قرآن حدیث است."

قائم مقام جدید وزیر آموزش و پرورش خود را "بسیجی و جانباز" معرفی کرده و همزمان با دولت نهم به جایگاه مدیر کل و سپس مدیر کل گزینش در آمده است.

معرفی اسدالله عباسی

در کنار معرفی این دو نفر از داخل وزارت آموزش و پرورش، نام اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر و املش در دوره هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته آموزش و پرورش نیز مطرح شده است.

عباسی یکی از چهره های اصولگرا در مجلس است که بحث استخدام معلمان حق التدریس و نهضت آموزان وزارت آموزش و پرورش را طی ماههای گذشته پیگیری می کرد و سرانجام طرح استخدام این معلمان را در کمیته آموزش و پرورش مجلس نهایی کرد و برای تصویب به صحن علنی مجلس فرستاد.

علیرضا علی احمدی

به گزارش مهر ، البته علیرضا علی احمدی وزیر صریح اللهجه کنونی وزارت آموزش و پرورش نیز یکی از چهرهای احتمالی است که گفته می شود امکان ابقای او در این وزارتخانه بیش از سایر گزینه ها است.

باید منتظر ماند و دید که دکتر احمدی نژاد چه کسی را بر مسند این وزاتخانه همیشه چالشی می نشاند؟ آیا انتقاد نمایندگان مجلس را با معرفی یک وزیر مجرب با مدیریت قوی برای حل مشکلات کسری بودجه این وزارتخانه در راس انتخاب خود برای این وزارتخانه پاسخ می دهد و یا همچنان بر انتخاب وزیری زن پافشاری می کند.

وزارت آموزش و پرورش هم اکنون بدون سرپرست و وزیر باقی مانده است. عده ای عنوان می کنند که احتمالا دکتر احمدی نژاد یکی از زنان مطرح شده را به مدت سه ماه به عنوان سرپرست معرفی کرده و بعد آن وی را به مجلس معرفی می کند.

اما عده دیگری معتقدند که رئیس جمهور قطعا طی یک دو هفته آینده شخصی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی می کند. استدلال این گروه این است که سال تحصیلی جدید تا دو هفته آینده آغاز می شود و این وزارتخانه به وزیر احتیاج دارد. آنها عنوان می کنند چون که آموزش و پرورش همواره در سه ماه اول سال تحصیلی با چالش های متعددی در زمینه تخصیص بودجه و ساماندهی نیروی انسانی روبرو می شود قطعا نیاز به یک وزیر کارآمد دارد و به همین دلیل رئیس جمهور قطعا فردی را معرفی می کند.

باید منتظر ماند و دید که دکتر احمدی نژاد چه کسی را بر مسند این وزاتخانه همیشه چالشی می نشاند؟ آیا انتقاد نمایندگان مجلس را با معرفی یک وزیر مجرب با مدیریت قوی برای حل مشکلات کسری بودجه این وزارتخانه در راس انتخاب خود برای این وزارتخانه پاسخ می دهد و یا همچنان بر انتخاب وزیری زن پافشاری می کند. باید منتظر ماند و دید که چه کسی امسال زنگ مهر را به صدا در می آورد.

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گزارش: فهمیه طباطبایی