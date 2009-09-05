بهره برداری از دو تعاونی تولیدی با سرمایه گذاری 23 میلیارد ریال در کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمد علی محمد، ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته تعاون اظهار داشت: علاوه بر جشنواره تعاونی برتر و افتتاح تعاونیها در استان تهران، دو تعاونی تولیدی نیز با سرمایه گذاری 17 میلیارد ریال و تسهیلات بانکی به مبلغ شش میلیارد ریال در کرج به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: این دو تعاونی که در مجموع 23 میلیارد ریال در آن سرمایه گذاری شده است برای 35 نفر اشتغالزایی داشته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: تعاونیهای تولیدی فوق در زمینه تولید قیر، ظروف یکبار مصرف، پلاستیک و ... فعالیت می کنند.

علی محمد بیان داشت: اداره تعاون کرج همچنین با انعقاد تفاهمنامه ای با اتاق تعاون در صدد است تا با واگذاری امور به بخش خصوصی بیش از پیش فعالیت کند.

وی همچنین تعداد تعاونیهای ثبت شده کرج را هزار و 800 تعاونی برشمرد.