به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی در جلسه شورای معاونین وزارت بهداشت که روز شنبه با حضور دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر جدید این وزارتخانه برگزار شد به ارائه گزارشی از فعالیتها، برنامه ‌ها و طرحهای انجام شده و در حال پیگیری این وزارتخانه پرداخت.

وی با اشاره به تکالیف بودجه سال 88 و آیین‌نامه بیمارستانهای هیئت امنایی گفت: این آیین ‌نامه دو هفته پیش ابلاغ شده است که با اجرایی‌ شدن آن حدود 50 بیمارستان با دارا بودن حدود 12هزار تخت بیمارستانی به صورت هیئت امنایی اداره خواهند شد.

لنکرانی همچنین به تصویب قانون "تعرفه خدمات پرستاری" اشاره کرد و گفت: براساس این قانون قرار بود که خدمات قابل تعرفه‌گذاری پرستارها تعرفه‌گذاری شود که برای انجام این کار ابتدا استاندارد کار پرستاران را تعریف و ابلاغ کردیم که در این خصوص در قرارداد با بیمه‌ها مشکل داشتیم که این موضوع را با بحث قانون بهره‌وری کارکنان بهداشت و درمان و پرداخت عملکردی در یک مسیر ببینیم.

وی در ادامه به وجود مشکلاتی در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: نحوه پرداختهای عملکردی به کارکنان وزارت بهداشت باید پیگیری شود و همچنین در پرداخت اضافه کار، کارانه و حق محرومیت از مطب پرسنل، مشکلات بودجه‌ای وجود دارد که موجب نگرانی و اعتراض برخی از کارکنان شده بود که در این‌ خصوص آیین‌نامه ارتقای بهره‌وری کارکنان بهداشت و درمان می‌تواند کمک کند.

لنکرانی همچنین به آماده افتتاح بودن سامانه ارتباط مردمی اشاره کرد و گفت: در بخش سلامت محیط و کار این سامانه راه‌اندازی شده است که با توجه به این که تعداد بازرسین بهداشت محیط وزارتخانه پنج هزار نفر است که این تعداد بازرس باید یک میلیون و 200 هزار واحد بهداشتی را نظارت کنند، این سامانه می‌تواند امکان نظارت بر واحدهای بهداشتی را فراهم کند.

وی همچنین به راه ‌اندازی اتاق EOC در معاونت سلامت وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: اتاق مدیریت بحران به منظور مدیریت متمرکز در برابر حوادث و بلایا آماده بهره‌برداری است.

لنکرانی به تغییر ساختار وزارت بهداشت براساس قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد و گفت: طبق این قانون وزارت بهداشت باید حداکثر پنج معاونت داشته باشد و در قانون بودجه امسال تاکید شده است که تا آخر شهریور ماه باید وزارتخانه تشکیلات کلان خود را به تصویب معاونت توسعه انسانی برساند که وزیر جدید در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.

وی افزود: مرکز ملی تحقیقات سلامت نیز به عنوان بازوی اصلی تحقیق و پژوهش برای سیاستگذاری وزارت بهداشت چند ماهی است که فعالیت خود را آغاز کرده است که می‌تواند علاوه بر انجام تحقیقات موردی با جمع‌بندی تحقیقات پراکنده و موجود، خوراک لازم را برای سیاستگذاران سلامت فراهم کند.

لنکرانی همچنین موضوع بیماری آنفلوانزای نوع A را از موضوعات فوری و مهم وزارت بهداشت عنوان کرد و افزود: تاکنون برای یک میلیون و 200 هزار نفر ذخیره‌سازی دارو داشته‌ایم و درخصوص واکسن هم باید تصمیم‌گیری شود که هنوز مورد تصویب قرار نگرفته است.

وی بودجه پیشنهاد شده برای خرید واکسن را 20 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: قرار شده است این اعتبار از محل اعتبارات حوادث تهیه شود.

لنکرانی در ادامه با اشاره به اینکه تاکنون واکسن آنفلوانزای فصلی تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گرفت، گفت: تصمیم گرفته ‌ایم امسال برای سالمندان و گروههای پرخطر واکسن آنفلوانزای فصلی را به طور رایگان فراهم کنیم.

وی گفت: همچنین ظرفیت تختهای ICU را سه برابر کرده و در حال حاضر بیش از 2500 تخت ICU در کشور برای ارائه خدمات به مبتلایان به بیماری آنفلوانزا آماده شده است.