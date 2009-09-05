چالش عربستان در جلوگیری از ترور مقامات/ تحرک القاعده در شبه جزیره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان امارات، تلاش القاعده برای ترور "محمد نایف بن عبدالعزیز" معاون وزیر کشور عربستان از یک هفته پیش سایه سنگینی بر تحرکات سیاسی و اجتماعی در این کشور نهاده است.

"محمد آل الزلفه" عضو سابق مجلس مشورتی عربستان با اشاره به اینکه تروریسم همچنان خطر بزرگی در این کشور بشمار می آید، افزود: اینکه القاعده در استراتژی و ابزار مورد استفاده خود تغییراتی بنیادین بوجود آورده است، قابل انکار نیست.

وی با اشاره به انتخاب معاون وزیر کشورعربستان برای ترور توسط القاعده اظهار می دارد: با توجه به اینکه محمد بن نایف قریب به 10 سال در مبارزه با تروریسم در عربستان تلاش کرده و برخی از عملیات های القاعده را پیش از وقوع بر ملا کرده است، انتخاب وی منطقی به نظر می رسید.

از سوی دیگر سرلشگر "یحی بن سرور" کارشناس آگاه نظامی با اشاره به عملیات اخیر القاعده افزود: برای این عملیات برنامه ریزی های بلندمدتی صورت گرفته بود.

وی تاکید کرد: سیستمی که در این حمله تروریستی با استفاده از تلفن همراه و انفجار بمب از راه دور مورد استفده قرار گرفت از روش های نوینی بود که تنها برخی از نیروهای القاعده که توانایی های بالایی دارند قادر به انجام آن هستند.

یحی بن سرور این روش ها را از نوعی دانست که طرح ریزی یک نفره آن غیر ممکن است.

در همین راستا "فایز البیشی" کارشناس امور گروه های تروریستی می گوید: تغییر تاکتیک القاعده را در هدف قرار دادن و ترور مقامات بلندپایه کشور، تهدیدی جدی و چالشی بزرگ دانست و افزود: البته باید برای جلوگیری از این موضوع تدابیر محکم و تعیین کننده ای برگزیده شود.