شروع عملیات ساخت 18 کتابخانه در مناطق روستایی خراسان شمالی

به گرارش خبرنگار مهر در بجنورد، عبدالله ارجایی ظهر شنبه در نشست خبری اظهار داشت: برای ساخت کتابخانه های عمومی در این مناطق روستایی از محل اعتبارات عمرانی استانی چهار میلیارد و 320 ریال بودجه پیش بینی شده است.

به گفته وی کتابخانه های عمومی با زیربنای 120 متر مربع تجهیز و تا پایان سال جاری در اختیار روستاییان قرار می گیرد.

وی اضافه کرد: براساس برنامه چهارم توسعه باید 34 کتابخانه در مناطق روستایی این استان ساخته شود که هم اکنون صرفا 9 کتابخانه در مناطق روستایی خراسان شمالی دایر شده است.

به گفته وی با اتمام عملیات ساخت 18 کتابخانه در دست اجرا تعداد کتابخانه های استان به 27 کتابخانه می رسد که به نسبت برنامه همچنان با کمبود هفت کتابخانه دیگر در مناطق روستایی کم داریم.

ارجاعی افزود: البته کتابخانه های عمومی استان برنامه ای تدوین کرده تا بتواند با حمایت دستگاه های اجرایی مرتبط با فعالیت عمرانی در مناطق روستایی تا پایان سال 89 حداقل هفت کتابخانه نیز با حمایت این افراد ایجاد کند.