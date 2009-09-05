دو هزار و 921 نفر از ایتام زنجان حامی دارند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد پورجعفری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه 15 تا 21 رمضان هفته اکرام ایتام و نیازمندان نامگذاری شده است، افزود: در حال حاضر دو هزار و 863 نفر هم نیازمند حامی در استان وجود دارد که در تلاش هستیم در ماه مبارک رمضان امسال نسبت به پیدا کردن حامی برای این تعداد اقدام شود.

وی ادامه داد: در سراسر استان اجرای این برنامه برای سه هزار و 200 نفر از ایتام تحت پوشش در نظر گرفته شده است که اوج برنامه مذکور در 21 رمضان خواهد بود.

پورجعفری شروع برگزاری سفره های آسمانی در روستاها و شهرستانها را نیز بیان کرد و گفت: همچنین همزمان با هفته دولت طرح شهید رجایی مختص 17 هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد در استان برگزار شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) همچنین از برگزاری اجرای اولین طرح مفتاح الجنه در استان خبر داد و گفت: این طرح دیدار مسئولان و خیرین از خانواده های ایتام و نیازمندان است.

پورجعفری از برگزاری جشن گلریزان برای آزادی زندانیان خبر داد و افزود: در سطح استان تعاملی که با ستاد دیه استان انجام شده است در مرکز استان و ابهر این مراسم برگزار خواهد شد که در سال گذشته 23 میلیون تومان برای آزادی 27 نفر از زندانیان نیز این امر محقق شد.

وی با اشاره به اینکه 9 مهر ماه جشن عاطفه ها برگزار شد، افزود: سال گذشته از 151 پایگاه، 75 پایگاه سیار و بقیه ثابت در سطح استان دایر بود که 730 میلیون ریال در جشن عاطفه ها جمع آوری شد.

مدیرکل کمیته امدا امام خمینی (ره) استان زنجان اظهار داشت: در راستای جلوگیری از سوء استفاده از زکات در استان یک کار ملی در سطح کشور برگزار خواهد شد که این طرح در استان زیر نظر امام جمعه انجام خواهد شد، که در سال گذشته 65 میلیون تومان زکات فطره در کمتر از یک ماه به حساب افراد تحت پوشش واریز شد.

وی همچنین به آخرین جمعه ماه مبارک رمضان اشاره کرد و افزود: کمک به مردم مظلوم فلسطین از برنامه های روتین کمیته امداد است که در سال گذشته با جمع آوری 767 میلیون ریال نیز امر حسنه در استان به تحقق پیوست که این طرح مذکور هم امسال برگزار خواهد شد.

پورجعفری تاکید کرد: در استان دو طرح مددجویی و شهید رجایی طبق سنوات گذشته امسال هم برگزار خواهد شد که تعداد مددجویان مستمر و ثابت کمیته امداد چهار هزار و 28 خانوار با تعداد نفرات 34 هزار و 560 نفر و تعداد خانوار تحت پوشش طرح شهید رجایی 9 هزار و 23 خانوار و تعداد نفرات 17 هزار و 374 نفر که در مجموع 51 هزار و 934 نفر تحت پوشش این طرح در استان هستند.

وی یادآور شد: میزان مبلغ پرداختی به این مددجویان در طرح مددجویی 131 میلیارد و 205 میلیون و 440 ریال و طرح شهید رجایی 92 میلیارد و 277 میلیون و 937 هزار ریال که در مجموع 203 میلیارد و 438 میلیون و 367 ریال به افراد تحت پوشش پرداخت شده است.

وی ادامه داد: در استان هشت هزار و 507 نفر از دانش آموزان و دانشجویان و طلاب و هزار و 401 خانوار که تحت پوشش کمیته امداد هستند و هدیه ازدواج از این نهاد دریافت کرده اند.

پورجعفری افزود: مبلغ پرداختی به این افراد در سال جاری هشت میلیارد و 508 میلیون و 598 ریال بوده است که در سال گذشته مبلغ پرداختی 787 میلیون و 777 ریال بوده است که بیش از 11 میلیارد و 303 میلیون و 588 هزار ریال وام قرض الحسنه به این افراد تخصیص داده شده است.

وی با تاکید بر این مطلب که اجرای طرح خوداشتغالی طی 4 سال گذشته در کشور برگزار شده است، گفت: سه هزار و 600 طرح خوداشتغالی با مبلغ 144 میلیارد ریال با اشتغالزایی پنج هزار نفر از محل منابع بنگاههای زودبازده و کمیته امداد این طرح اجرا شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان زنجان رویکرد و برنامه سازمان را توانمندسازی خانواده های تحت پوشش عنوان کرد و گفت: در راستای تحقق این امر در استان تاکسی بیسیم بانوان در فاز اول برای 20 نفر از بانوان این امر با مبلغ هفت میلیون تومان اجرا شد.

پورجعفری افزود: در راستای امر مسکن دار شدن افراد فاقد مسکن در نقاط روستایی هزار و 800 واحد از محل مقاوم سازی تکمیل شده و به افرادی که شرط مذکور را داشته یاشند تعلق خواهد گرفت که امسال هشت میلیون تومان برای این امر تخصیص داده شده است که 15 درصد رشد در این امر دیده می شود.

وی همچنین یادآور شد: سهم استان زنجان پنج هزار واحد مسکونی است که سهم کمیته امداد هزار واحد است که 180 واحد در هفته دولت تکمیل شد.



وی سیستم پرداخت به صورت الکترونیکی در استان را از سال آینده از برنامه های این سازمان عنوان کرد.

پورجعفری دادن طرح امداد محله ای را از دیگر برنامه های این سازمان عنوان کرد و گفت: سازمان برای تحت پوشش قرار دادن نیازمندان، سازماندهی مردم و استفاده از ظرفیتهای مردم در هر مرحله ای طرح امداد محله ای را برای شناسایی بهتر نیازمندان این طرح را از مهمترین برنامه ها در استان برای ارائه خدمات بهتر و هدفمند کردن و عزت و کیان و ارتقاء خانواده ها این طرح در اولویت برنامه ها خواهد بود.

وی تصریح کرد: در ماه مبارک رمضان برای 77 هزار و 800 نفر از مددجویان و اقشار آسیب پذیر بن غیرنقدی داده شده است.