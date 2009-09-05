هزار و 800 تعاونی ثبت شده در کرج مشغول فعالیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمد علی محمد در نشست خبری به مناسبت هفته تعاون ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از مجموع هزار و 800 تعاونی ثبت شده در کرج، 258 تعاونی مسکن کارمندی، 45 تعاونی مسکن کارگری، 46 تعاونی مسکن مهر، 341 تعاونی تولیدی، 389 تعاونی خدماتی، 27 تعاونی عمرانی، 18 تعاونی چندمنظوره، 16 تعاونی حمل و نقل، 12 تعاونی تهیه و توزیع، 23 تعاونی اعتباری، 29 تعاونی مصرفی و 117 تعاونی کشاورزی فعال هستند.

وی افزود: 20 درصد تعاونیهای ثبت شده نیز غیرفعال هستند که اداره تعاون کرج با بررسی مشکلات آنان و دعوت از تعاونیهای غیرفعال برای تعیین تکلیف این تعاونیها اقدام کرده است.

علی محمد مشکلات این تعاونیها را مربوط به سایر دستگاهها و اغلب کمبود اعتبارات و نقدینگی عنوان کرد.

وی با اشاره به فعالیتهای گسترده تعاونیهای کرج و نیز تعداد بالای آنها از فعالیت اتاق تعاون در کرج خبر داد و بیان داشت: تشکیل اتاق تعاون معمولا در استانها اتفاق می افتد اما با توجه به ویژگیهای خاص تعاونی در کرج اتاق تعاون در کرج نیز مشغول فعالیت است.