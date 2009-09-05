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۱۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۳۰

نخستین شب کنسرت شجریان در آلمان برگزار شد

نخستین شب کنسرت شجریان در آلمان برگزار شد

نخستین شب کنسرت شجریان در آلمان با اجرای قطعاتی در دستگاه همایون برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین شب کنسرت محمد رضا شجریان در شهر فرانکفورت آلمان در میان استقبال گسترده مخاطبان برگزار شد.

در این اجرا استاد شجریان با همراهی گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی قطعاتی را در دستگاه همایون (گزیده ای از آلبوم رندان مست) اجرا کردند و در پایان برنامه در پی درخواست مخاطبان، سرود "همراه شو عزیز" از ساخته های پرویز مشکاتیان را اجرا کرد.

در عین حال علیرغم توزیع آلبوم "رندان مست" این استاد آواز ایران طی روزهای اخیر ، سرود جدیدی از شجریان با عنوان "زبان آتش و آهن" که در دستگاه شور ضبط شده ، از روز گذشته در فضای مجازی اینترنت منتشر شده است. آهنگسازی این سرود بر عهده شجریان و تنظیم آن از مجید درخشانی بوده است.

کنسرت بعدی استاد شجریان به همراه گروه شهناز امشب در شهر کلن آلمان برگزار می شود.

کد مطلب 942071

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