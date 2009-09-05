به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد ظهر شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار مازندران افزود: با توزیع این میزان مرغ با هماهنگی اداره کل پشتیبانی امور دام وضعیت مرغ در مازندران به شرایط مطلوب رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: حدود 400 تن گوشت قرمز به قیمت مصوب، بیش از 900 تن برنج محلی، 400 تن روغن نباتی، سه میلیون جلد دفاتر دانش آموزی و بیش از 300 تن حبوبات در طول این ایام توزیع و ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران از ادامه روند این توزیع در نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا خبر داد و افزود: در نمایشگاه های امسال مقرر شده علاوه بر مرغوب بودن کیفیت کالاهای مورد عرضه از لحاظ قیمت نیز باید حدود 15 تا 25 درصد از بازار ارزان تر باشد.

وفایی نژاد از بازگشایی نمایشگاه در کلیه شهرستان های استان خبر داد و گفت: اولین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا از 10 شهریور ماه 86 در شهرستان رامسر فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی از حضور دائمی اکیپهای بازرسی بازرگانی در نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا خبر داد و اعلام کرد: شهروندان عزیز در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گرانفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور مراتب را به بازرسان مستقر این سازمان و یا از طریق تلفن 124 ستاد خبری اطلاع رسانی کنند.