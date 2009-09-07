به گزارش خبرگزاری مهر، شماره سیزدهم سری مجموعه کتابهای قهرمانان انقلاب با عنوان "گلستان درآتش" روایتی داستانی از زندگی شهید محمدجواد باهنر نخست وزیر وقت دولت شهید رجایی با تهیه وتدوین دفتر کودک ونوجوان مرکز آفرینشهای ادبی منتشر شده است.

حسن بیگی درباره زمان نگارش این کتاب گفت: سال گذشته به سفارش دفتر کودک ونوجوان پیشنهاد نوشتن زندگی شخصیتهای بزرگ در قالب مجموعه قهرمانان انقلاب مطرح شد که پس از سه ماه صرف وقت توانستم با روایتی داستانی کتاب را به پایان برسانم.

این نویسنده افزود: با توجه به اینکه من وهمسالانم همعصر با شهیدان انقلاب بوده ایم به همین دلیل شناخت لازم وکافی نسبت به چگونگی زندگی آنان داشته ام اما برای اطمینان بیشتر به سراغ منابع مورد اعتماد در این زمینه نیز رفته‌ام که در پایان کتاب به اختصار به آنها اشاره شده است.

وی تصریح کرد: سعی کرده ام نگارش کتاب تنها روایت زندگی صرف نباشد بلکه از روایت داستانی برای برجسته کردن زندگی شهید محمد جواد باهنر استفاده کردم بطوریکه در بازسازی فضا ومحیط از این قالب روایت گونه داستانی بهره برده‌ام تا نقطه‌های کور زندگی شهید باهنر را برطرف کنم که در این بین واقعیتهای اجتماعی نیز دیده می شود.

حسن بیگی در پایان با اشاره به اینکه دو رمان دردست تالیف دارد عنوان کرد: پروژه مهمی باعنوان "قصه‌های پیامبران" را به اتمام رسانده‌ام که در قالب مجموعه داستانهای آدم تا خاتم(ص) گنجانده و به زودی توسط انتشارات امیرکبیر منتشر می‌شود.

"گلستان درآتش" نوشته ابراهیم حسن بیگی در2500 نسخه در 109صفحه و قطع پالتویی توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.