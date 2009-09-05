92 هزار تن جو در خراسان شمالی تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، فرامرز عدالتیان بعداز ظهر شنبه در نشست شورای کشاورزی استان خراسان شمالی اظهار داشت: در سال زراعی جاری 23 هزار و 800 هکتار از ارضی استان به کشت جو آبی و 18 هزار و 200 هکتار نیز زیر کشت جو دیم قرار داشته است.

وی اضافه کرد: میانگین برداشت محصول جو از مزارع استان خراسان شمالی در سال جاری به نسبت سال گذشته 113 درصد رشد داشته است.

به گفته وی میزان اراضی زیر کشت محصول جو در سال زراعی گذشته 38 هزار هکتار بوده که در سال جاری به دلیل شرایط مناسب آب و هوایی به 42 هکتار رسیده است.

وی میانگین تولید جو در هر هکتار را 5.2 تن اعلام کرده است.

عدالتیان گفت: جو مازاد بر مصرف برای عرضه به دامداران استان خراسان شمالی از طریق شرکت تعاونی روستایی خریداری شده و با نرخ مصوب در اختیار دامداران قرار گرفته است.

استان خراسان شمالی دارای بیش از 300 هزار هکتار اراضی زراعی است که گندم و جو حدود 200 هکتار از این اراضی زراعی را تحت پوشش قرار داده است.

در سال جاری علاوه بر تولید 92 هزار تنی جو در مزارع زراعی استان خراسان شمالی بالغ بر 250 هزار تن نیز گندم برداشت شده که میزان تولید گندم به نسبت سال گذشته بین هفت تا هشت برابر رشد داشته است.

سالانه مصرف گندم در استان خراسان شمالی 160 هزار تن است و مازاد بر مصرف تولیدی این استان به استانهای همجوار به خصوص خراسان رضوی صادر می شود.

در استان خراسان شمالی 2.3 میلیون راس دام سبک و سنگین وجود دارد که از لحاظ محصولات دامی این استان خودکفا شده و به صادرات به استانهای دیگر نیز دارد.